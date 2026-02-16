Obavijesti

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Foto: čitatelj/24sata

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana

Policija je uhitila četvoricu muškarac koji su pucali iz automobila u svadbenoj koloni, javila je krapinsko-zagorska policija. Divljali su autom po središtu Krapine i ugrozili pješaka. Četvorica mladića u dobi od 25, 23, 21 i 20 godina ispalila su više hitaca iz plinskih pištolja kroz otvorene prozore automobila, a jednog od njih policija sumnjiči i za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine.

Našoj redakciji stigao je videozapis incidenta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pucnjava u Krapini 01:13
Pucnjava u Krapini | Video: Čitatelj 24sata

Incident se dogodio 14. veljače 2026. tijekom prolaska svadbene kolone kroz Krapinu. Građani su policiji dojavili da se iz vozila puca, nakon čega su policijski službenici brzo reagirali i zaustavili sudionike.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su mladići iz dva osobna automobila ispalili više hitaca iz dva plinska pištolja. Iako je riječ o oružju koje je u legalnom vlasništvu Hrvatice (25) i Hrvata (28), njegova uporaba na javnom mjestu, osobito u pokretu kroz gradsko središte, predstavlja ozbiljno narušavanje javnog reda i mira te potencijalnu opasnost za građane.

PRIJETE IM KAZNE Kaos na svadbi: Pucali iz auta kroz centar Krapine, divljali po trgu i skoro pregazili pješaka
Kaos na svadbi: Pucali iz auta kroz centar Krapine, divljali po trgu i skoro pregazili pješaka

Situacija je dodatno eskalirala na Trgu Ljudevita Gaja, gdje je 25-godišnjak, prema sumnjama policije, osobnim automobilom naglo povećavao brzinu, doveo motor do gornje granice dopuštenog broja okretaja te izazvao proklizavanje pogonskih kotača. Takvom vožnjom ugrozio je pješaka (58) koji je u tom trenutku prelazio cestu. Protiv njega se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo “Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom”.

UŽAS Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Policija je oduzela jedan plinski pištolj od muškarca (20), dok su drugi plinski pištolj i osobni automobil privremeno oduzeti od muškarca (25). Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uhićeni su muškarci (23, 21 i 20), dok je muškarac (25) uhićen temeljem Zakona o kaznenom postupku zbog sumnje na kazneno djelo.

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana pucanjem i upotrebom oružja na javnom mjestu.

