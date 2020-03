BiH: Najavljuju gradnju novog graničnog prijelaza prema RH

Bosna i Hercegovine počinje gradnju novog graničnog prijelaza prema Hrvatskoj uz most preko Save kod Svilaja, najavila je u utorak Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO).

Predstavnici UNO i tri bosanskohercegovačke tvrtke potpisali su ugovor o gradnji graničnog prijelaza koji bi trebao biti dovršen u roku od 300 dana.

Ugovor je vrijedan 9,5 milijuna eura a kao izvođači na javnom natječaju su posao dobile tvrtke "Niskogradnja" iz Lakšata, "Alfa term" iz Mostara i "Tehton" iz Banje Luke.

Na ulazu na granični prijelaz Svilaj izgradit će se četiri prometna traka, a na izlazu tri, što će omogućiti razdvajanje putničkog od teretnog prometa.

Gradnja graničnog prijelaza preduvjet je za puštanje u promet novog mosta preko Save kod Svilaja čime bi ujedno bio prometno bio rasterećen Slavonski Brod, koji je sada među najfrekventnijim graničnim prijelazima s BiH.

Most kod Svilaja jedan od ključnih objekata na trasi buduće autoceste na koridoru V c, a povezat će Budimpeštu i Ploče. U Hrvatskoj se autocesta od Mađarske ka BiH proteže preko Belog Manastira, Osijeka i Đakova u ukupnoj dužini od 59 kilometara.

S bosanskohercegovačke strane granice ranije je izgrađena dionica autoceste od mosta do mjesta Odžak, u duljini od desetak kilometara, no ona će imati svrhu tek kada bude izgrađeno preostalih sedamdesetak kilometara autoceste do Zenice.

Za sada nisu najavljeni nikakvi rokovi za dovršetak ovog infrastrukturnog projekta na čijoj se realizaciji u BiH radi već gotovo dva desetljeća.

Tema: Hrvatska