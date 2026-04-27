Obavijesti

News

Komentari 0
'TREĆI ENTITET'

BiH poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog skupa u Zagrebu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Banja Luka: Potpisan je sporazum o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine | Foto: Dejan Rakita / Pixsell

Ministarstvo upozorava na ugrozu ustavnog poretka i traži jasno ograđivanje Zagreba od iznesenih stavova

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je u ponedjeljak prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Hrvatske iskazujući na taj način nezadovoljstvo zbog skupa koji je proteklog vikenda održan u Zagrebu i na kojemu je predstavljena zamisao o uspostavi "trećeg entiteta" u BiH. U noti u koju je Hina imala uvid stoji kako Ministarstvo vanjskih poslova BiH izražava ozbiljnu zabrinutost povodom izjava i poruka iznesenih tijekom TradFest-a održanog 25. travnja 2026. godine u Zagrebu i organiziranog pod okriljem civilnog sektora "ali uz prisustvo predstavnika vlasti".

Trumpovi savjetnici u Zagrebu, najavljuju pad liberalizma i hrvatski entitet u BiH

"Tijekom navedenog događaja izneseni su stavovi koji impliciraju težnje ka promjenama ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, što smatramo nedopustivim i protivnim njenom ustavnom poretku. Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredijeljena za zaštitu svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta te smatra da ovakve poruke ne doprinose dobrosusjedskim odnosima niti međusobnom povjerenju", stoji u noti.

Navedena je i ocjena da su građani Bosne i Hercegovine "uznemireni i zabrinuti ovakvim izjavama" te da one mogu negativno utjecati na stanje u zemlji a u ministarstvu kojega vodi Elmedin Konaković ocjenjuju ih i štetnim za regionalnu stabilnost kao i za bilateralne odnose s Hrvatskom.

Novi politički blok: 5 hrvatskih stranaka najavljuje kandidata za Predsjedništvo BiH

Ministarstvo vanjskih poslova BiH stoga očekuje službenu reakciju nadležnih tijela Republike Hrvatske odnosno "jasno ograđivanje od iznesenih stavova".

"Ministarstvo ističe da su navedene izjave neprihvatljive i za svaku osudu", stoji u noti.

Evo tko je ministar iz BiH koji bi palio smeće iznad Dubrovnika: Ima 6 stanova, diplomirao s 43

Na kraju dodaju kako Bosna i Hercegovina ostaje posvećena europskim i euroatlantskim integracijama, pri čemu naglašava da eventualne ustavne reforme mogu voditi isključivo njene institucije, u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava, preporukama Venecijanske komisije i standardima Europske konvencije o ljudskim pravima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026