Evo tko je ministar iz BiH koji bi palio smeće iznad Dubrovnika: Ima 6 stanova, diplomirao s 43

Znate što sam predložio: da mi sada svi iz BiH skupimo smeće i gore, iznad Dubrovnika, napravimo deponij i da smeće odlažemo tamo, pa da ga zapalimo u šestom mjesecu da gori. Neka gori cijelo ljeto, pa da Dubrovnik osjeti. Boga mi, ja bih to učinio bez razmišljanja. Da imam tu moć, to bih napravio.

Riječi su to Sevlida Hurtića, ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, gostujući u Centralnom dnevniku sarajevske FACE TV. Nevjerojatna izjava, koja je odjeknula kao prijetnja usred turističke sezone, zapravo je njegova reakcija na dugogodišnji spor između dviju država oko namjere Hrvatske da na Trgovskoj gori, lokaciji koju u BiH nazivaju "bosanskim Černobilom", u blizini granice s BiH, izgradi odlagalište radioaktivnog otpada.

Na pitanje voditelja je li ozbiljan, ministar je potvrdio, dodavši kako Hrvati "ne razumiju drugi jezik". Njegov istup brzo je izazvao reakcije, a među prvima se oglasio dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je Hurtićevu retoriku ocijenio kao pokazatelj političke nezrelosti.

- Ako se tako vodi visoka politika u Bosni i Hercegovini, onda vidimo zašto Bosna i Hercegovina stagnira već više od jednog desetljeća. Prijetnjama nitko nikad ništa nije ostvario, a posebno ne paljenjem otpada iznad Dubrovnika. Neozbiljne prijetnje, neozbiljan ministar - poručio je Franković.

Hurtić je u istom gostovanju ispričao i bizarnu anegdotu o svom posjetu Hrvatskom saboru, gdje se, kako kaže, obratio predsjedniku Zoranu Milanoviću referirajući se na jednu njegovu raniju izjavu.

​- Otišao sam u Sabor Republike Hrvatske, rekao gospodinu Milanoviću: kupio sam novo odijelo, okupao se, došao sam da vidite da smo mi čist narod. Da se mi kupamo i držimo do svoje higijene - kazao je ministar.

Iako je hrvatskoj javnosti postao poznat tek nakon kontroverznog istupa, Sevlid Hurtić (rođen 1970. u Doboju) dugogodišnji je akter na političkoj sceni BiH. Karijeru je započeo na lokalnoj razini u Doboju. Proveo je trideset godina u Stranci demokratske akcije (SDA). Nakon napuštanja stranke 2020. godine, osniva Nezavisnu listu Doboj, koja kasnije mijenja ime u Bosanskohercegovački Zeleni (BH Zeleni).

Njegov politički uspon bio je strelovit. Nakon što je bio predsjednik Skupštine Grada Doboja, na izborima 2022. osvaja mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao kandidat koalicije "Pokret za državu". No, tamo se nije dugo zadržao. Ubrzo je imenovan ministrom trgovine i turizma u Vladi RS-a, da bi već u siječnju 2023. preuzeo fotelju ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH, državnoj vladi.

Osim po politici, Hurtić je poznat i kao jedan od najimućnijih ministara u BiH. Prema podacima iz njegove imovinske kartice koje je prikupio Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) 2024. godine, njegova imovina procijenjena je na gotovo 14 milijuna konvertibilnih maraka (oko sedam milijuna eura).

Najvredniji dio imetka je njegova izdavačka kuća "Nam" iz Tuzle, procijenjena na deset milijuna maraka (oko pet milijuna eura), koja se bavi izdavanjem udžbenika. Zanimljivo je da je dobit tvrtke zabilježila značajan rast upravo nakon njegova ulaska u politiku.

Osim tvrtke, Hurtić je prijavio vlasništvo nad šest stanova u Tuzli, Sarajevu i na Vlašiću, devet garaža, poslovni prostor, zemljište s vikendicom te turistički kompleks s tri kamene kuće i bazenom u Stocu. Oženjen je i otac petero djece.

Svoje obrazovanje stekao je kasnije u životu; diplomirao je 2013., magistrirao 2015., a doktorirao ekonomske znanosti 2019. godine na Internacionalnom univerzitetu u Travniku. Imao je tada 43 godine.