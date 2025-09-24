BiH: Pri kraju istraga za tragediju kod Jablanice

Pri kraju je istraga koju protiv četiri osobe i ilegalnog kamenoloma, koju provodi županijsko Hercegovačko-neretvansko tužiteljstvo, skoro godinu dana od tragedije u kojoj je u Donjoj Jablanici u sjevernom dijelu Hercegovine poginulo 19 osoba u poplavama, odronima stijenja i pijeska.

„Istraga se nalazi u završnoj fazi i njezin završetak očekujemo u skorije vrijeme, a hoće li će doći do podizanja optužnice ovisit će o analizi rezultata provjera, nalazima vještaka i dokazima, koji su prikupljeni, kao i iskazima saslušanih svjedoka i osumnjičenika, a koji će predstavljati osnovanu sumnju za počinjenje kaznenih djela“, priopćilo je Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije nakon pritisaka javnosti vezano uz slučaj čija se tragična godišnjica približava.

Kalinovik: Fotografije iz zraka hidroelektrane Ulog na Neretvi | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Tragične poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u noći s 3. na 4. listopada 2024. godine odnijele su 27 života. Najteže su pogodile Donju Jablanicu, gdje je život izgubilo 19 osoba, te u Konjicu i Fojnici, gdje je poginulo 5, odnosno 3 osobe.

Brojne obitelji ostale su bez svojih domova, a mnoga naselja su bila odsječena zbog uništene infrastrukture. Do danas veliki dio obiteljskih domova i infrastrukture nije obnovljen.

Tužiteljstvo HNŽ-a je potvrdilo da su istragom obuhvaćeni jedna tvrtka te više osoba zbog sumnje u zloporabu položaja ili ovlasti u teškim slučajevima izazivanja opće opasnosti.

Pojasnili su da je tužiteljski tim do sada poduzeo opsežnu istragu koja uključuje brojne istražne radnje kako bi se utvrdila moguća odgovornost ljudi i prirodnih nepogoda poput poplava koje su prethodile odronu. Preliminarni rezultati obdukcija pokazuju da je smrt većine žrtava nastupila uslijed gušenja zemljom i drugim materijalima koji su se srušili sa stijena i ilegalnog kamenoloma.

Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije najavilo je da će se u slučaju potrebe ponovno saslušati svjedoci, vještaci i osumnjičenici, kako bi se razjasnile sve okolnosti i osigurala temeljita istraga.