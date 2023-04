BiH: SDP i politički partneri pozivaju Christiana Schmidta da djeluje, nemoguć dogovor s SDA

Nakon što je Schmidt u petak uputio "posljednje upozorenje" i poziv političarima i strankama u Federaciji na dogovor kojim bi se osigurala uspostava nove entitetske vlade, iz bloka koji predvode SDP BiH, Narod i pravda (NiP) i Naša stranka oglasili su se zajedničkom izjavom u kojoj su konstatirali kako nema mogućnosti za razumne pregovore sa Strankom demokratske akcije (SDA).

Potpredsjednik Federacije iz te stranke Refik Lendo odbio je dati suglasnost na odluku predsjednice entiteta Lidije Bradare (HDZ BiH) o imenovanju nove vlade, a 6. travnja je istekao ustavni rok do kojega je ona morala biti potvrđena u Zastupničkom domu entitetskog parlamenta.

- Nakon isteka ustavnog roka, jasno je da je cilj SDA opstanak trenutne krnje vlade, predvođene osuđenim premijerom. Radi se o neprihvatljivoj namjeri čiji jedini cilj je opstanak SDA na vlasti, bez ikakve pokazane ambicije za unapređenjem života građana - stoji u izjavi "trojke".

Sadašnji entitetski premijer Fadil Novalić iz SDA je ranije ovog tjedna nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog zloporabe službenog položaja i ovlasti u postupku nabavke respiratora tijekom pandemije.

Nakon što je Schmidt upozorio kako će, ne bude li međustranačkog dogovora, on iskoristiti svoje ovlasti i nametnuti rješenje za deblokadu uspostave vlade na temelju postojeće većine u federalnom parlamentu, iz SDA su se oglasili izjavom u kojoj su ustvrdili kako su oni ti koji imaju većinu te da druge stranke to moraju poštovati.

- Blokade proizvode HDZ i "trojka" koje uporno odbijaju bilo kakav politički dijalog - stoji u reagiranju SDA.

Iz "trojke" su im pak odgovorili kako lažu i kako je svima jasno da SDA nema većinu potrebnu za imenovanje svojih kadrova na ministarske dužnost jer s njima ne želi koalirati nitko osim Demokratske fronte (DF) Željka Komšića.

Naveli su da ukoliko SDA i Refik Lendo ipak prihvate načela parlamentarne demokracije i postojanje parlamentarne većine, prestaje potreba za bilo kakvom intervencijom Ureda visokog predstavnika a u protivnom on mora reagirati.

- Stranke 'trojke' ostaju posvećene trenutnoj koaliciji i većini, te smo uvjereni da će SDA-ova blokada uskoro biti okončana u interesu svih građana Federacije BiH - stoji u izjavi.

Schmidt nije postavio konkretni rok za eventualni dogovor političkih stranaka no lokalni mediji nagađaju kako je on spreman na to čekati najduže do kraja travnja.

