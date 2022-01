Vlada Republike Srpske potpisala je ugovor s kineskim investitorima o gradnji još jedne hidroelektrane na rijeci Trebišnjici u istočnoj Hercegovini unatoč činjenici da je riječ o ekološki spornom projektu jer njegova realizacija može ozbiljno ugroziti Neretvu zaslanjenjem morskom vodom iz Jadrana.

Kako su u utorak prenijeli lokalni mediji vlada u Banjoj Luci donijela je odluku po kojoj će RS biti jamac za kreditno zaduženje hidroelektrane "Dabar" iz Trebinja kod Izvozno-uvozne banke Kine u iznosu nešto manjem od 190 milijuna eura. Kreditom čije je razdoblje otplate 20 godina uz kamatu od 2,3 posto gradila bi se hidroelektrana čija će instalirana snaga biti 159 megavata.

Kineskim se kreditom financira 60 posto troškova gradnje dok ostatak treba osigurati tvrtka Hidroelektrane na Trebišnjici (HET).

Kinezi su ključni partner i u provedbi projekta jer bi radove trebala izvoditi tvrtka China Energy Gezhouba Group a kojom je vlada RS ugovor o tome potpisala još 2020. godine.

Hidroelektrana "Dabar" je sastavni dio projekta "Gornji horizonti" koji predviđa prebacivanje voda iz Gatačkog i Nevesinjskog polja, preko Dabarskog i Fatničkog polja u akumulaciju Bilećkog jezera.

Cijeli projekt koji je planiran još u bivšoj Jugoslaviji sporan je upravo zbog činjenice da će se preusmjeravanjem prirodnih vodotokova smanjiti priliv vode u Neretvu čiji je donji tok koji prolazi teritorijem Hrvatske već ugrožen prodorom slane morske vode pa je tako doveden u pitanje opstanak flore i faune ali i sva poljoprivredna djelatnost na tom području koja ovisi o rijeci.

Preusmjeravanje vodotokova izravno će se odraziti na vodostaj rijeka Bune, Bunice i Bregave koje su važne pritoke Neretve u njenom donjem toku.

U okviru projekta "Gornji horizonti" do raspada bivše SFRJ izgrađene su hidroelektrane Trebinje I, Trebinje II, Čapljina i Plat. Prve dvije hidroelektrane sada su u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske, HE Čapljina je u sastavu Elektroprivrede Herceg Bosne u Federaciji BiH, a HE Plat u sastavu Hrvatske elektroprivrede (HEP).