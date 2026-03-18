Bijela kuća je u srijedu objavila da se Kina složila s odgodom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu do kojeg je trebalo doći za dva tjedna
RADE NA NOVOM DATUMU
Bijela kuća: Kina se složila s odgodom Trumpova posjeta!
Čitanje članka: < 1 min
Glasnogovornica Karoline Leavitt je rekla da se radi na novome datumu što je prije moguće. Trump je u utorak rekao da će zbog okupiranosti ratom u Iranu otputovati u Aziju za "pet do šest tjedana".
"Sastanci na vrhu su nezamjenjivi za određivanje strateškog smjera bilateralnih odnosa", rekao je glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu. "Kina i SAD će biti u komunikaciji u vezi posjeta predsjednika Trumpa Kini".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku