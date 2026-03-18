RADE NA NOVOM DATUMU

Bijela kuća: Kina se složila s odgodom Trumpova posjeta!

Piše HINA,
Bijela kuća je u srijedu objavila da se Kina složila s odgodom posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu do kojeg je trebalo doći za dva tjedna

Glasnogovornica Karoline Leavitt je rekla da se radi na novome datumu što je prije moguće. Trump je u utorak rekao da će zbog okupiranosti ratom u Iranu otputovati u Aziju za "pet do šest tjedana".

"Sastanci na vrhu su nezamjenjivi za određivanje strateškog smjera bilateralnih odnosa", rekao je glasnogovornik kineskog veleposlanstva u Washingtonu. "Kina i SAD će biti u komunikaciji u vezi posjeta predsjednika Trumpa Kini".

