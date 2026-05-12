Trump ide na liječnički pregled

Američki predsjednik Donald Trump obavit će 26. svibnja svoj godišnji liječnički pregled u vojnoj bolnici Walter Reed, objavila je Bijela kuća u ponedjeljak. Bijela kuća je kazala da će se Trump podvrgnuti "rutinskoj godišnjoj dentalnoj i medicinskoj procjeni u sklopu svoje redovite preventivne zdravstvene skrbi". Zdravlje 79-godišnjeg Trumpa i dalje je pitanje koje američka javnost pomno prati. Otkako je stupio na dužnost u siječnju 2025., Trump ima gust raspored, a vikende često provodi igrajući golf u svojim klubovima u saveznim državama Floridi i Virginiji. Trump je kazao da je u listopadu obavio pregled CT-om u Walter Reedu kako bi se isključili potencijalni kardiovaskularni problemi te da nisu utvrđene nikakve abnormalnosti.

Kasnije je rekao da je požalio što je iznio tu informaciju jer je dovela do nagađanja o njegovom zdravlju.

Nedavno su se pojavile i fotografije koje prikazuju modrice ili promjenu boje kože na njegovim rukama, što je također potaknulo dodatna pitanja.

Foto: Jonathan Ernst

Trump, kojem će u lipnju biti 80 godina, modrice je pripisao brojnim rukovanjima. Bijela kuća je kao uzrok navela lijekove za razrjeđivanje krvi.

Bijela kuća je također priopćila da će Trump posjet bolnici iskoristiti kako bi se sastao s pripadnicima oružanih snaga i djelatnicima vojne bolnice.