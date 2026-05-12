Obavijesti

News

Komentari 5
MODRICE NA RUKAMA

Trump ide na liječnički pregled

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump ide na liječnički pregled
1
Foto: Jonathan Ernst

Bijela kuća objavila je da će američki predsjednik Donald Trump obaviti rutinsku medicinsku i dentalnu procjenu, dok javnost i dalje pomno prati njegovo zdravstveno stanje.

Američki predsjednik Donald Trump obavit će  26. svibnja svoj godišnji liječnički pregled u vojnoj bolnici Walter Reed, objavila je Bijela kuća u ponedjeljak. Bijela kuća je kazala da će se Trump podvrgnuti "rutinskoj godišnjoj dentalnoj i medicinskoj procjeni u sklopu svoje redovite preventivne zdravstvene skrbi". Zdravlje 79-godišnjeg Trumpa i dalje je pitanje koje američka javnost pomno prati. Otkako je stupio na dužnost u siječnju 2025., Trump ima gust raspored, a vikende često provodi igrajući golf u svojim klubovima u saveznim državama Floridi i Virginiji. Trump je kazao da je u listopadu obavio pregled CT-om u Walter Reedu kako bi se isključili potencijalni kardiovaskularni problemi te da nisu utvrđene nikakve abnormalnosti.

U LOVU NA VELIKE POSLOVE FOTO Kakav skup milijardera: Evo koga sve Trump vodi u Kinu
FOTO Kakav skup milijardera: Evo koga sve Trump vodi u Kinu

Kasnije je rekao da je požalio što je iznio tu informaciju jer je dovela do nagađanja o njegovom zdravlju.

Nedavno su se pojavile i fotografije koje prikazuju modrice ili promjenu boje kože na njegovim rukama, što je također potaknulo dodatna pitanja.

FILE PHOTO: 56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos
Foto: Jonathan Ernst

Trump, kojem će u lipnju biti 80 godina, modrice je pripisao brojnim rukovanjima. Bijela kuća je kao uzrok navela lijekove za razrjeđivanje krvi.

Bijela kuća je također priopćila da će Trump posjet bolnici iskoristiti kako bi se sastao s pripadnicima oružanih snaga i djelatnicima vojne bolnice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
SAD uveo nove sankcije Iranu
IZ MINUTE U MINUTU

SAD uveo nove sankcije Iranu

Donald Trump kritizira iranski odgovor kao 'potpuno neprihvatljiv', bez naznaka hoće li Washington nastaviti pregovore. Netanyahu najavio plan za postupno ukidanje američke vojne financijske pomoći i redefiniranje odnosa sa SAD-om.
TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'
FRONTALNI SUDAR

TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'

Kako neslužbeno doznajemo pravosudni policajac poginuo je u jutrošnjoj strašnoj nesreći u Slavoniji...
FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!
ALARM ZA CIJELU ZEMLJU

FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!

Cijela Hrvatska je pod alarmom, a najviše oborina očekuje se na zapadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026