Bijela kuća: 'Nema pregovora s Iranom, sve opcije su na stolu'

Sjedinjene Države i Iran trenutačno ne pregovaraju o okončanju rata dok je Washington fokusiran na ekonomski pritisak na Teheran, ali sve opcije ostaju "na stolu", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u četvrtak u intervjuu Fox Newsu.

- Glavni cilj predsjednika Trumpa bio je i uvijek će biti - zajamčiti da Iran nikada ne uspije dobiti nuklearno oružje. Točka. Imali smo Operaciju 'Epski bijes' da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo Operaciju 'Ekonomski izopćenik' da bismo uništili njihovo gospodarstvo - rekla je Leavitt za program "Fox & Friends".

- Trenutačno se ne vode nikakvi pregovori i to će se nastaviti sve dok predsjednik ne osjeti da možda moraju doći za pregovarački stol na smislen način. To još nismo vidjeli. On, naravno i dalje zadržava sve opcije na stolu, a i dalje je na snazi pomorska blokada - kazala je.

Američki ministar financija Scott Bessent u ponedjeljak je upozorio države da prekinu svesvoje financijske veze s Iranom ili se suoče sa sekundarnim sankcijama u sklopu, kako je rečeno "ekonomskog dana D", no ministarstvo financija nije uistinu nametnulo kazne.

Katarski premijer u četvrtak je posjetio Teheran u nastojanju da ponovno pokrene diplomatske poteze nakon što su se SAD i Iran međusobno optužili zbog obećanja Washingtona da će pojačati ekonomski pritisak, potez koji je jedan iranski dužnosnik nazvao "potpunim ekonomskim ratom".