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TAJANSTVENI POSJET PLUS+

Što je šef CIA-e radio u Moskvi? Pravi razlog taje: 'Taj zrakoplov je nešto dovezao ili odvezao...'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 3 min
Što je šef CIA-e radio u Moskvi? Pravi razlog taje: 'Taj zrakoplov je nešto dovezao ili odvezao...'
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Američki mediji pišu da je tajni posjet šef CIA-e John Ratcliffe potaknut ruskom mobilizacijom. Pravi razlog zasad se taji

Šef CIA-e John Ratcliffe posjetio je Moskvu u jeku eskalacije rata u Ukrajini te sve češćih prijetnji između Rusije i članica Koalicije voljnih i NATO-a. Vijest o posjetu odjeknula je nakon što su u moskovskoj zračnoj luci uočeni transportni zrakoplov američkih zračnih snaga Boeing C-17A Globemaster III i američka diplomatska kolona vozila.

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