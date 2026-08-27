Američki mediji pišu da je tajni posjet šef CIA-e John Ratcliffe potaknut ruskom mobilizacijom. Pravi razlog zasad se taji
TAJANSTVENI POSJET PLUS+
Što je šef CIA-e radio u Moskvi? Pravi razlog taje: 'Taj zrakoplov je nešto dovezao ili odvezao...'
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Šef CIA-e John Ratcliffe posjetio je Moskvu u jeku eskalacije rata u Ukrajini te sve češćih prijetnji između Rusije i članica Koalicije voljnih i NATO-a. Vijest o posjetu odjeknula je nakon što su u moskovskoj zračnoj luci uočeni transportni zrakoplov američkih zračnih snaga Boeing C-17A Globemaster III i američka diplomatska kolona vozila.
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