Obavijesti

News

Komentari 0
VJERUJU U NASTAVAK PREGOVORA

Bijela kuća: Nismo zatražili produljenje primirja s Iranom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Navodi da je Bijela kuća zatražila produljenje prekida vatre s Iranom nisu točni, rekla je u srijedu glasnogovornica Karoline Leavitt, ali je dodala da razgovori o drugoj rundi pregovora s Irancima traju i da su produktivni

Govoreći novinarima u Bjeloj kući, Leavitt je rekla da će nastavak pregovora vjerojatno ponovno biti u Pakistanu koji je "jedini posrednik" u pokušajima da se okonča rat SAD-a i Izraela s Iranom. "Ti pregovori traju, produktivni su i to je sadašnje stanje. Vidjela sam neke navode o potencijalim izravnim pregovorima. Ponavljam, razgovori su u tijeku ali ništa nije službeno dok to ne čujete od nas u Bijeloj kući, no optimistični smo u pogledu šansi za postizanje dogovora", rekla je Leavitt.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bijela kuća: Nismo zatražili produljenje primirja s Iranom 02:56
Bijela kuća: Nismo zatražili produljenje primirja s Iranom | Video: 24sata/Reuters

Prošlotjedni pregovori u Islamabadu završili su bez dogovora što je navelo Iran da efektivno zatvori Hormuški tjesnac, ključnu rutu za globalnu opskrbu energentima.

Istovremeno, izvor upoznat s pregovorima Teherana je u srijedu rekao da bi Iran mogao razmotriti slobodnu plovidbu omanskom stranom Hormuškog tjesnaca bez prijetnji od napada, u sklopu prijedloga iznesenih u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, pod uvjetom da se postigne dogovor o sprječavanju nastavka rata.

Stotine tankera i drugih plovila s oko 20 tisuća pomoraca blokirani su u Perzijskom zaljevu otkako je 28. veljače započeo rat s Iranom.

Anonimni izvor rekao je da bi Iran mogao biti voljan dopustiti brodovima korištenje druge strane uskog tjesnaca u omanskim vodama bez da ih Teheran ometa.

Izvor nije precizirao bi li Iran također pristao ukloniti mine koje je možda postavio u tom dijelu akvatorija niti hoće li slobodan prolaz biti omogućen svim brodovima, uključujući onima povezanima s Izraelom.

No dodao je da prijedlog ovisi o spremnosti Washingtona da ispuni zahtjeve Teherana, što je ključan uvjet za bilo kakav potencijalni pomak u pogledu situacije u Hormuškom tjesnacu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026