BIZARNA REKONSTRUKCIJA PLUS+
Bijela kuća postaje zlatna: 'Kralj' Trump ruši povijest i gradi vlastiti Versailles
Nakon što je u svom kraljevskom stilu Bijelu kuću već učinio više zlaćanom nego bijelom, i nalik na svoju Mar-a-Lago rezidenciju na Floridi, Donald Trump na istočnoj strani predsjedničkog kompleksa sad gradi i veliku dvoranu za prijeme, koja će moći primiti tisuću ljudi. I ona će biti puna pozlate, ili pravog zlata, puna štukatura. Bit će Trumpov spomenik samom sebi, njegov Versailles.
