Obavijesti

News

Komentari 0
BIZARNA REKONSTRUKCIJA PLUS+

Bijela kuća postaje zlatna: 'Kralj' Trump ruši povijest i gradi vlastiti Versailles

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 6 min
Bijela kuća postaje zlatna: 'Kralj' Trump ruši povijest i gradi vlastiti Versailles
Foto: Profimedia

NOVI EXPRESS Donald Trump na istočnoj strani predsjedničkog kompleksa sad gradi i veliku dvoranu za prijeme, koja će moći primiti tisuću ljudi. I ona će biti puna pozlate, ili pravog zlata, puna štukatura...

Nakon što je u svom kraljevskom stilu Bijelu kuću već učinio više zlaćanom nego bijelom, i nalik na svoju Mar-a-Lago rezidenciju na Floridi, Donald Trump na istočnoj strani predsjedničkog kompleksa sad gradi i veliku dvoranu za prijeme, koja će moći primiti tisuću ljudi. I ona će biti puna pozlate, ili pravog zlata, puna štukatura. Bit će Trumpov spomenik samom sebi, njegov Versailles.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!
PROSVJED U SPLITU

Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!

SPLIT Torcida je prosvjedovala zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Nakon Rive krenuli su prema sudu uz urlanje 'za dom spremni'. Policija je rekla da je sve prošlo bez incidenata, ali i da su sve snimili i da će sve biti obrađeno.
Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća
INCIDENT U ZAGREBU

Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća

Prvo pravilo policijskog postupanja je ne odgovoriti primjenom određenih sredstava koje bi prouzročilo veću štetu od one koja je mogla uslijediti, kaže stručnjak za sigurnost Tonći Prodan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025