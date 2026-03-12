Obavijesti

OBJAVILI NIZ KRATKIH VIDEA

Bijela kuća rat u Iranu prikazuje uz isječke iz GTA i Call of Dutyja

U sklopu operacije "Epski bijes" ("Epic Fury"), objavljeno je više takvih videa koji kombiniraju snimke stvarnih udara s elementima iz filmova, videoigara i drugih medija

Bijela kuća je na svom službenom profilu na platformi X objavila seriju kratkih videozapisa koji prikazuju američke i izraelske vojne udare na ciljeve u Iranu, no na način koji je izazvao šok i brojne kritike. U sklopu operacije "Epski bijes" ("Epic Fury"), objavljeno je više takvih videa koji kombiniraju snimke stvarnih udara s elementima iz filmova, videoigara i drugih medija. Cilj operacije je, prema službenim izjavama, uništavanje iranskog raketnog arsenala, mornarice i sprječavanje razvoja nuklearnog oružja.

Jedan od primjera je kratki animirani video koji prikazuje udar na iranski nuklearni program. Video u trajanju od oko 34 sekunde koristi metaforu kuglanja: iranski dužnosnici prikazani su kao čunjevi, a američki udar kao kugla s prugama u bojama američke zastave koja ih ruši, uz natpis "STRIKE".

Drugi videozapis započinje poznatim memeom iz igre Grand Theft Auto: San Andreas ("Ah sh*t, here we go again"), dok se nakon prikaza uništenja na ekranu pojavljuje natpis "WASTED", karakterističan za istu igru.

Korištene su i snimke iz popularne pucačine Call of Duty, uključujući animaciju za nuklearni udar, te zvučni zapis "Flawless Victory" iz borilačke igre Mortal Kombat. Popis referenci tu ne staje. U videima se tako pojavljuju i isječci iz filmova kao što su Superman, Iron Man, Top Gun i John Wick, pa čak i reference na seriju Breaking Bad.

Jedna montaža, primjerice, prikazuje iranskog vođu uz slavnu rečenicu "I am the one who knocks" glavnog lika Waltera Whitea, poznatijeg kao Heisenberg, a sve je popraćeno glazbenom podlogom pjesama poput "Courtesy of the Red, White and Blue" Tobyja Keitha.

Ovakav pristup izazvao je žestoke reakcije javnosti, veterana i humanitarnih organizacija, koji su videe osudili kao "nehumane" i "nezrele". Glavna zamjerka je da administracija Donalda Trumpa stvarna stradanja, uništavanje infrastrukture i smrt civila trivijalizira i tretira kao oblik zabave, pokušavajući rat prikazati kao "nešto cool".

