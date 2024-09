Bijela kuća s tehnološkim divovima dogovara širenje alata za izbjegavanje cenzure

Bijela kuća održala je u četvrtak sastanak s predstavnicima Amazon.com, Googlea, Microsofta, Cloudflarea i drugih velikih tehnoloških kompanija, s ciljem da ih uvjeri da omoguće veću digitalnu propusnost za alate koje financira američka vlada a služe za izbjegavanje cenzure interneta. Alati poput virtualne privatne mreže (VPN) sve se više koriste u Rusiji, Iranu, Mjanmaru i drugim autoritarnim državama koje oštro cenzuriraju internet. Američka vlada nudi tehnološkim tvrtkama pomoć kako bi omogućile jeftiniji promet podataka putem poslužitelja radi zadovoljavanja brzorastuće potražnje za aplikacijama VPN-a, koje financira Fond za otvorenu tehnologiju (OTF), kojeg podupire SAD, rekla je za Reuters predsjednica tog fonda Laura Cunningham.

"Tijekom posljednjih nekoliko godina vidjeli smo eksploziju potražnje za VPN-ovima, uglavnom potaknutu korisnicima u Rusiji i Iranu. Proteklo desetljeće smo rutinski podržavali oko devet milijuna VPN korisnika svaki mjesec, a sada se njihov broj i više nego učetverostručio", rekla je Cunningham.

VPN-ovi pomažu korisnicima sakriti njihov identitet i promijeniti online lokaciju, često kako bi zaobišli geografska ograničenja internetskog sadržaja ili kako bi izbjegli vladinu tehnologiju za cenzuru, usmjeravanjem internetskog prometa preko vanjskih poslužitelja izvan kontrole te vlade. OTF posebno podupire VPN-ove koji su dizajnirani za rad u državama koje ograničavaju pristup internetu. SAD je ubrizgao znatnija sredstva u VPN-ove koje podupire OTF nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022.

Taj Fond je od tada dobio poticaj za svoj proračun od američkog State Departmenta putem "Surge and Sustain Fund for Anti-Censorship Technology", inicijative kreirane na Summitu za demokraciju Bidenove administracije. No, unatoč tome, teško je zadovoljavao povećanu potražnju u zemljama poput Rusije, Mjanmara i Irana, gdje internetska cenzura uvelike ograničava pristup vanjskim informacijama.

Otprilike 46 milijuna ljudi mjesečno sada koristi VPN-ove koje podupire SAD, rekla je Cunningham, dodavši da znatan dio njihova proračuna odlazi na pokrivanje troškove hostinga mrežnog prometa na poslužiteljima privatnog sektora. "Želimo podržati te dodatne korisnike, ali nemamo resursa da bismo mogli pratiti ovu rastuću potražnju", rekla je.

Predstavnici Amazon Web Services, Googlea i Microsofta nisu odmah odgovorili na zahtjev Reutersa za komentar. Glasnogovornik Cloudflarea izjavio je da kompanija radi s istraživačima na "boljem dokumentiranju gašenja interneta i cenzure".