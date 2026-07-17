Prometna nesreća kod Plitvica: Kombi sletio s ceste, dvoje djece helikopterom prevezli u bolnicu

Jedno vozilo sletjelo je s ceste u okolici Plitvičkih jezera, na cesti u smjeru Poljanka, javljaju iz PU ličko-senjske.

Vozilo je nakon slijetanja visjelo iznad provalije te su intervenirali vatrogasci, policija, hitna pomoć i HGSS, a u 12 sati i 15 minuta uspjeli su izvući vozilo.

U njemu se nalazilo pet državljana Danske, a dvoje djece helikopterom je prevezeno u KBC Rijeka. Priroda ozljeda za sada nije poznata, no iz policije javljaju kako djeca nisu u životnoj opasnosti.