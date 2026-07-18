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Dijete se utopilo kod Zagreba!

Piše Luka Safundžić,
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Dijete se utopilo kod Zagreba!
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, rekla je policija...

Zagrebačka policija objavila je kako je u petak u popodnevnim satima u istočnom dijelu Zagrebačke županije, u neograđenom dvorištu kuće, najvjerojatnije za vrijeme igre, dijete palo u iskop.

Policija je navela kako je iskop bio veličine 55 metara x 13 metara te kako je bio ispunjen vodom dubine oko jedan metar.

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- Dijete je uočila članica obitelji koja mu je pokušala pomoći do dolaska liječničke pomoći no dijete je preminulo - rekli su iz policije. 

Dodaju da je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

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