Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, rekla je policija...
VELIKA TRAGEDIJA
Dijete se utopilo kod Zagreba!
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Zagrebačka policija objavila je kako je u petak u popodnevnim satima u istočnom dijelu Zagrebačke županije, u neograđenom dvorištu kuće, najvjerojatnije za vrijeme igre, dijete palo u iskop.
Policija je navela kako je iskop bio veličine 55 metara x 13 metara te kako je bio ispunjen vodom dubine oko jedan metar.
- Dijete je uočila članica obitelji koja mu je pokušala pomoći do dolaska liječničke pomoći no dijete je preminulo - rekli su iz policije.
Dodaju da je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.
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