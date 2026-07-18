Dijete se utopilo kod Zagreba!

Zagrebačka policija objavila je kako je u petak u popodnevnim satima u istočnom dijelu Zagrebačke županije, u neograđenom dvorištu kuće, najvjerojatnije za vrijeme igre, dijete palo u iskop.

Policija je navela kako je iskop bio veličine 55 metara x 13 metara te kako je bio ispunjen vodom dubine oko jedan metar.

- Dijete je uočila članica obitelji koja mu je pokušala pomoći do dolaska liječničke pomoći no dijete je preminulo - rekli su iz policije.

Dodaju da je tijelo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.