DOGOVORI O MIRU

Bijela kuća: 'Witkoff i Kushner idu na pregovore s Iranom'

Piše HINA,
Očekuje se da će iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči stići u pakistansku metropolu u petak kako bi razgovarao o prijedlozima za ponovo pokretanje mirovnih pregovora sa SAD-om.

Posebni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i njegov zet ⁠Jared ​Kushner otputovat će u Islamabad u subotu ujutro na pregovore s Iranom kojima će Pakistan posredovati, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u intervjuu za Fox News u petak.

"Svi će biti u pripravnosti odletjeti u Pakistan ako to bude potrebno, no najprije će Steve i Jared otići onamo te izvijestiti predsjednika, potpredsjednika i ostatak tima", rekla je Leavitt za emisiju Fox Newsa "America Reports".

OŠTEĆENI DESECI KUĆA VIDEO Zabilježili 17 tornada u SAD-u, pogledaj pustoš iza njih
VIDEO Zabilježili 17 tornada u SAD-u, pogledaj pustoš iza njih

No pakistanski izvori rekli su da se neće ondje sastati s američkim pregovaračima. Arakči je napisao na X-u da posjećuje Pakistan, Oman i Rusiju kako bi s partnerima razgovarao o bilateralnim pitanjima i konzultirao se o regionalnim temama, dodavši da su iranski susjedi i dalje prioritet Teherana.

Dva izvora iz pakistanske vlade upoznata s pregovorima rekla su da će Arakčijev posjet biti kratak i da je u svrhu pregovora sa SAD-om, koje će potom Pakistan kao posrednik prenijeti Washingtonu.

U izvješćima u iranskim državnim medijima i prema pakistanskim izvorima nema spomena o Mohammadu Bageru Kalibafu, predsjedniku iranskog parlamenta koji je bio na čelu izaslanstva na dosad jedinim održanim pregovorima ranije ovaj mjesec.

Pakistanski izvori rekli su ranije da je američki logistički i sigurnosni tim u Islamabadu radi priprema za potencijalne pregovore.

Posljednja runda pregovora očekivala se u utorak, ali do nje nikad nije došlo. Iran je rekao da nije spreman obvezati se na sudjelovanje, a američko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom JD-jem Vanceom nikad nije napustilo Washington.

Trump je u utorak jednostrano u zadnji trenutak produžio dvotjedno primirje kako bi omogućio dovoljno vremena za ponovni susret pregovarača.

'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'
FELJTON: ČERNOBIL, 6. DIO

'U Hrvatskoj je bilo stroncija u zraku, a on uzrokuje leukemiju'

Kada se vijest o černobilskoj katastrofi pojavila na našim prostorima svi su se pitali koliko je zračenje i nikome nije bilo svejedno. Krak radioaktivnog oblaka išao je prema Hrvatskoj...
Poznato je kog SAD šalje na pregovore o miru s Iranom; Hegseth nastavio s prijetnjama
IZ MINUTE U MINUTU

Poznato je kog SAD šalje na pregovore o miru s Iranom; Hegseth nastavio s prijetnjama

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...
UŽAS KOD VELIKE KLADUŠE

Horor u BiH: Brat silovao sestru s poteškoćama u razvoju. Majka je trudnu bacila s balkona...

Detalji slučaja su stravični. Navodno je brat silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a majka ju je trudnu bacila s balkona...

