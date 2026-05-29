SVE GORA SITUACIJA

Bijes u Rumunjskoj: Potjerajte ga iz zemlje. General: Znam zašto je dron udario zgradu

Piše Filip Sulimanec,
Ne, nismo napadnuti. Riječ je o bespilotnoj letjelici koja je definitivno radioelektroničkim sredstvima skrenuta iz Ukrajine prema nama, rekao je umirovljeni general Grecu

Umirovljeni general Dan Grecu smatra da bi se političari u ovakvim trenucima trebali suzdržati od raspirivanja strasti i pokazati uravnoteženost, piše Adevarul.ro.

  - Ne, nismo napadnuti. Riječ je o bespilotnoj letjelici koja je definitivno radioelektroničkim sredstvima skrenuta iz Ukrajine prema nama. Ukrajinci to nisu učinili namjerno, u smislu da su je htjeli poslati prema nama, već su to učinili kako bi se obranili, kako bi zaštitili svoj cilj. Ni Rusi nisu ciljali Rumunjsku ovom bespilotnom letjelicom. Htjeli su pogoditi određeni cilj ili određene ciljeve u Ukrajini, za nas ih nije bilo briga", kaže general Dan Grecu.

Prema njegovom mišljenju, događaj je mogao poprimiti ozbiljan tijek. "Ovaj put smo također imali sreće što je pogodila okno dizala, a ne dva kata niže, jer bismo u tom slučaju razgovarali o nečem drugom. Slučaj u Poljskoj bio je puno ozbiljniji, raketa je uzrokovala žrtve. Srećom, ako se tako može reći, kod nas nije bilo tako ozbiljno, u smislu da nije bilo ljudskih žrtava", navodi general Dan Grecu.

Ruski dron je razbijesnio Rumunjsku, te političari traže iminentni izgon ruskog veleposlanika u NATO članici dok se istraga ne završi.

