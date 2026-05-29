VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“

NASA-ini planovi za izgradnju lunarne baze i povratak ljudi na Mjesec u sljedeće dvije godine dovedeni su u probleme nakon što je raketa New Glenn tvrtke Blue Origin Jeffa Bezosa eksplodirala noćas tijekom testiranja na Floridi, javlja Guardian. Vatrena kugla progutala je i uništila lansirnu rampu u Svemirskom centru Kennedy nekoliko sekundi nakon početka planiranog testa u 21 sat po istočnom vremenu. Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“. U utorak je NASA objavila da je Blue Origin dobio ugovor za lansiranje prve od tri planirane misije ove godine kako bi započeo izgradnju svoje mjesečeve baze vrijedne 20 milijardi dolara. Također se natječe s Elon Muskovim SpaceX-om za osiguravanje lunarnog modula za misiju Artemis IV planiranu za 2028. godinu, u kojoj će astronauti prvi put od 1972. sletjeti na Mjesec.
Jared Isaacman, administrator NASA-e, objavio je na X-u da će se potpuna procjena tog vremenskog okvira provesti nakon eksplozije, koju je Blue Origin opisao kao „anomaliju“. „Svemirski letovi su nemilosrdni, a razvoj novih mogućnosti lansiranja teških tereta izuzetno je težak“, napisao je.

