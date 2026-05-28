Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Ministar financija Tomislav Ćorić u razgovoru za Dnevnik NoveTV komentirao je novi paket antiinflacijskih mjera Vlade te kritike oporbe i poručio da ne vidi da je od njih u desetak godina došla ijedna konstruktivna kritika.

-Ukupan efekt je procijenjen u kontekstu paušala je manji od 60 milijuna eura na godišnjoj razini. Te promjene u iznosima priznatog odbitka, koeficijenata na izračun doprinosa se odnose na najviši dio poreznog razreda. Ne vidimo da će taj utjecaj biti značajniji - rekao je te odgovorio na kritike obrtnika.

- Paušalni obrti su u proteklih deset godina uvećani četiri puta. Imamo značajnu migraciju iz nesamostalnog rada u obrte, u okviru najviših razreda. Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana - rekao je i priznao da je moguće da će neke cijene usluga porasti.

- Ali ne vidimo da je u ovom slučaju ta porezna izmjena značajna. Ono što mogu učiniti u svakom trenutku je početi voditi poslovne knjige, prikazivati svoje troškove i na taj način dokazati da je poslovanje opterećeno različitim troškovima i de facto smanjiti porezno opterećenje - kaže Ćorić.

Na pitanje boje li se rada na crno, Ćorić je odgovorio: "Rada na crno i u ovom trenutku ima. Vjerujem da su toga svjesni svi, to je nešto što postoji u RH 35 godina, teško da će ikada biti iskorijenjeno. Možemo učiniti sve da se poslodavci kazne, da je tog rada što je moguće manje - dodao je Ćorić.

Odgovorio je i na kritike iznajmljivača te istaknuo da će paušal biti nešto veći u 93 od ukupno 555 jedinica lokalne samouprave.

- 80 posto jedinica lokalne samouprave u 3. i 4. kategorije neće biti dotaknute povećanje, pa niti iznajmljivači u tim jedinicama lokalne samouprave. Minimalni paušal se povećava u jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvoja u prvoj i drugoj skupini, najfrekventnije s najvećim prihodima... - kazao je i odbacio kritike da se na taj način pune lokalni proračuni jedinica gdje je na vlasti HDZ.

- Ono što želimo naglasiti da niti nakon ovih izmjena kratkoročni najam nije ni blizu izjednačen s dugoročnim najmom u poreznom tretmanu. Ministar Tonči Glavina čini sve najbolje za svoj sektor. Ministar financija je preuzeo odgovornost za smanjenje inflacije - rekao je i odbacio kritike SDP-a koji je poručio da HDZ kopira njihova rješenja.

- Ono što bih svakako želio ispraviti je i činjenicu da kopiramo rješenja SDP-a. Ne mogu se kopirati jer SDP već godinama nema rješenja za čitav niz stvari. Moram reći da se ne sjećam nekog dobrog rješenja SDP-a - kaže.

Na pitanje je li porazno da su u privatnom sektoru plaće 30 posto manje nego u javnom kaže kako nije siguran da su te kategorije do kraja usporedive, zbog činjenice da u javnom sektoru radi više radnika s višom i visokom stručnom spremom.

- Mi smo jasno poručili da će država u kontekstu smanjenja zagrijanosti ekonomije poći od sebe. Ono što očekujemo je odgovornost socijalnih partnera. U narednom razdoblju da sa svojim zahtjevima ne idu van granica utemeljenog, očekivanog i u ovom trenutku razumnog - kazao je Ćorić.

Na pitanje hoće li se remen otpustiti prije novih izbora.

"Nijedna od ovih mjera nije izvučena iz rukava. Mjere koje se tiču proeznog sustava tiču se rješavanja anomalija koje su s vremenom nastale u okviru oporezivanja, mjere koje se tiču proračuna - imaju za cilj adresirati potencijalne izvore inflacije. Vjerujem da ćemo sljedeće godine u ovo vrijeme o inflaciji govoriti o pojavi koja nas je jedno vrijeme tištila, ali je riješena", zaključio je Ćorić.