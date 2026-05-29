Užas nakon maturalne večeri u Jastrebarskom: Maturant (18) poginuo, troje ljudi ozlijeđeno

Jedan je poginuli, a troje ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći koja se oko 2:18 sati dogodila u mjestu Gornja Reka kod Jastrebarskog.

Prema informacijama Policijske postaje Jastrebarsko, do nesreće je došlo nakon što je osobno vozilo iz zasad neutvrđenog razloga sletjelo s ceste, a policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične prometne nesreće.

U nesreći je život izgubio 18-godišnji putnik s karlovačkog područja, učenik Srednje škole Jastrebarsko i maturant prve generacije logističara, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja, piše JASKA online.

U automobilu je bilo ukupno četvero ljudi, a tjelesne ozljede zadobili su vozač i dvije putnice, od kojih je jedna teško ozlijeđena.

Nesreća se dogodila na zavoju uz most u blizini objekta u kojem se već godinama održava maturalna večera jaskanskih srednjoškolaca.