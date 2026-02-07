Ministrica zdravstva Hrstić nabavila je novi automobil, a novi/stari ministar Ćorić zadržao je automobil koji je vozio prethodnik Marko Primorac
EVO U ČEMU SE VOZE PLUS+
BIJESNE PILE ZA VLADAJUĆE Bitno da su veliki, crni i 'švabe'
Čitanje članka: 3 min
Velike crne limuzine jedan su od zaštitnih znakova svih političara, pa tako i članova vlade Andreja Plenkovića. Premijera i njegove ministre javnost najčešće viđa upravo u službenim automobilima, a članovi Vlade imaju pravo na korištenje vozila 0–24, kao i na službenog vozača. Najnovija “pila” u voznom parku odnosi se na Ministarstvo zdravstva. Ministrica Irena Hrstić nedavno je dobila novi službeni automobil.
