Obavijesti

News

Komentari 20
ROGONJA OPASNIH NAMJERA PLUS+

Bik sije teror po Gračacu, ljudi su u strahu: 'Više nije moj, ja ga samo čuvam. Ima 900 kila...'

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 3 min
Bik sije teror po Gračacu, ljudi su u strahu: 'Više nije moj, ja ga samo čuvam. Ima 900 kila...'
Foto: 24sata

Životinja mjesecima bježi s farme, ulazi ljudima u dvorišta, češe se o aute, čupa drveće... Mještanka: Moju djecu je strah. Vlasnik farme kaže kako ima elektirčnog pastiram no da ga netko sabotira

Izlazite iz kuće na dvorište, krećete na posao ili vozite djecu u školu, a o auto se češe životinja od pola tone. Ili sjedite navečer u kući, a onda vas uznemiri ista ta životinja koja odluči oštriti rogove na drvetu kruške. E takve scene već nekoliko mjeseci trpe mještani Gračaca koje terorizira bik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude
ŠOKANTNA SNIMKA

Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude

Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih
Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva
DETALJI STRAVE

Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva

U nesreći je 36-godišnja putnica  vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu Zabok gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozlijede i zadržana je na daljnjem liječenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025