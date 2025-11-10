Životinja mjesecima bježi s farme, ulazi ljudima u dvorišta, češe se o aute, čupa drveće... Mještanka: Moju djecu je strah. Vlasnik farme kaže kako ima elektirčnog pastiram no da ga netko sabotira
ROGONJA OPASNIH NAMJERA PLUS+
Bik sije teror po Gračacu, ljudi su u strahu: 'Više nije moj, ja ga samo čuvam. Ima 900 kila...'
Čitanje članka: 3 min
Izlazite iz kuće na dvorište, krećete na posao ili vozite djecu u školu, a o auto se češe životinja od pola tone. Ili sjedite navečer u kući, a onda vas uznemiri ista ta životinja koja odluči oštriti rogove na drvetu kruške. E takve scene već nekoliko mjeseci trpe mještani Gračaca koje terorizira bik.
