Bikini, socijalizam i Gorbačov. Sovjetski izbor za miss šokirao javnost: 'Polugole, dugih nogu'

Površno i suprotstavljeno socijalističkim idealima jednakosti. Žene trebaju biti radnice, majke heroja... A ne modeli u kupaćim kostimima. To je jedan od glavnih simbola zapadne dekadencije, graniči s prostitucijom...

Dugo je u SSSR-u prevladavao ovakav stav o natjecanjima ljepote, izbori za misice u SSSR-u bili su zabranjeni. Sovjetska vlast je promovirala kolektivizam, radnu etiku i jednakost među svim građanima, a koncept ljepote koji se temeljio na estetskim standardima zapadnih društava bio je u suprotnosti s tim vrijednostima.

Ali pred sam kolaps socijalističkog giganta, stvari su se počele mijenjati.

Godina je 1988., Gorbačovljeve reforme, perestrojka i glasnost, su na svojem vrhuncu. SSSR se suočava s gospodarskom krizom, nestašicama robe, političkim nemirima, raste nacionalizam u pojedinim republikama... Ali istovremeno se približavaju Zapadu, zapadni kulturni fenomeni lagano prodiru kroz čeličnu zavjesu.

A među tim fenomenima su i natjecanja ljepote. Dugo godina zabranjena i marginalizirana, vrijeme je da se vrate na scenu.

Prvo natjecanje nakon desetljeća pauze bilo je "Moscow Beauty". Bio je to eksperiment, svojevrsni test koliko je sovjetsko društvo spremno prihvatiti ovakve novosti. Prvotni prijedlog naziva natjecanja "Miss Moskve" odmah je odbijen.

Foto: Profimedia

"Ovo pretenciozno strano "Miss" činilo se previše nespretnim u kontekstu natjecanja", piše Voicemag.ru.

Natjecanje su pokrenule novine Moskovsky Komsomolets, koje su ranije organizirale izbore za najljepšu čitateljicu, uz podršku legendarnog njemačkog časopisa Burda Moden, koji je (bio) iznimno popularan na istoku Europe zbog krojeva za šivanje odjeće. Komsomol, komunistička omladinska organizacija, pridružio se organizaciji kako bi privukao mlade i pokazao "moderno lice" SSSR-a, dok je Burda ciljala na širenje svog tržišta.

Foto: Profimedia

S audicijama za natjecanje krenulo se nekoliko mjeseci ranije, a odaziv je navodno bio ogroman. Prema dostupnim izvorima, samo u parku Gorki u Moskvi, stotine, ako ne i tisuće, mladih dama SSSR-a čekale su u redu kako bi se predstavile, kako bi ugrabile svoju ulaznicu za veliko finale. "Red do mjesta odabira protezao se kilometrima. Praktički nije bilo ograničenja, pa su djevojke dolazile u svim oblicima i veličinama - visoke i sitne, vitke i bucmaste, udane i ne tako mlade", zapisali su sovjetski mediji.

Na kraju je za to finale odabrano 36 mladih dama od više od 2000 prijavljenih. Natjecanje je imalo tri dijela, dame su se prvo predstavile u večernjim haljinama, potom u kupaćim kostimima, a onda je uslijedio segment pitanje-odgovor. U ovom zadnjem segmentu natjecateljicama su postavljana i pitanja poput "jeste li se spremne boriti za socijalizam u bikiniju?", koja je postavljao satiričar Mihail Zadornov, član žirija.

Foto: Profimedia

'Polugole djevojke dugih nogu...'

A ovaj dio s kupaćim kostimima bio je... Pa iskoristimo riječ 'poseban'.

Od djevojki se navodno očekivalo da same osiguraju kupaće kostime za taj dio programa, što je rezultiralo, vidi se po fotografijama, improviziranim rješenjima. Puno njih je ručno šivano, puno je tu prenamjene donjeg rublja... Nije bilo toliko jednostavno u Moskvi 1988. godine nabaviti nekakav moderan kupaći. Snađi se, drugarice...

Foto: Profimedia

"To je bio zapanjujući događaj za cijelu zemlju. U SSSR-u je bilo uobičajeno biti ponosan ne na svoju vanjsku ljepotu, već na svoje uspjehe i postignuća na području rada. I odjednom, prvi put u povijesti zemlje, dugonoge, polugole djevojke izašle su na pozornicu, a žiri je odlučivao tko je najljepši! Bio je to šok - i, naravno, privukao je pozornost milijuna", pisali su o događaju kasnije sovjetski, pa onda i ruski mediji.

Natjecanje je na kraju osvojila 16-godišnja Moskovljanka Maša Kalinina, tad srednjoškolka.

Pobjednica i pratilje | Foto: Profimedia

"Neki su bili uvjereni kako joj je pobjeda namještena, kako je povezana s nekim u vrhu", pišu o tome i danas ruski mediji.

Nakon pobjede potpisala je ugovor s Burdom, radila je i kao model za prodaju sovjetskih vozila, stariji Rusi i ostali ex-Sovjeti navodno najviše pamte njezine reklame za Ladu Žiguli, putovala je i po sajmovima, navodno su je slali i u inozemstvo da promovira neki novi SSSR...

Kasnije je preselila u SAD i počela se baviti jogom...

- Glavna nagrada bila je besplatno krstarenje Sredozemnim morem. Među nagradama je bilo putovanje na susret mladih u Varšavi, putovanje na Drugi festival prijateljstva SSSR-a, sedmodnevno putovanje u Beč, putovanje u Bugarsku... Dijelili su se kasetofoni, bunde... - piše Voicemag.ru.

Foto: Profimedia

Natjecanje je izazvalo podijeljene reakcije. Mladi Moskovljani i urbani slojevi bili su oduševljeni, vidjeli su ga kao korak prema modernosti, dok su konzervativci i neki dijelovi Partije osuđivali događaj kao nemoralan.

Iz "Moskovske ljepotice" na kraju su se izrodila moderna ruska natjecanja za miss.

Detalj s natjecanja 1989. godine | Foto: Profimedia