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STRAŠNE SCENE

Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju

Piše 24sata,
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Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju
ILUSTRACIJA | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja...

Jučer, 6. lipnja oko 17.15 sati, na Peščenici, policijski službenici postupali su po dojavi da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici te da posjeduje moguće eksplozivno sredstvo. Temeljem takve dojave, policijski su službenici pravovremeno reagirali i na mjesto događaja doista zatekli tada nepoznatog muškarca koji je pored sebe imao dva oštra predmeta koja su mu oduzeta kao i eksplozivnu napravu koja je na siguran način za građane zbrinuta i oduzeta, javlja Policijska uprava zagrebačka. 

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On je priveden u službene prostorije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Utvrđeno je da se radi o 30-godišnjaku za kojim je raspisano ukupno 5 potraga zbog počinjenja raznih prekršaja i kaznenih djela te prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i prijavljivala ga.

Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja.

Istome je od ranije određen istražni zatvor te je danas, 7. lipnja predan u Zatvor u Zagrebu.

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