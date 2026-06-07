Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju

Jučer, 6. lipnja oko 17.15 sati, na Peščenici, policijski službenici postupali su po dojavi da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici te da posjeduje moguće eksplozivno sredstvo. Temeljem takve dojave, policijski su službenici pravovremeno reagirali i na mjesto događaja doista zatekli tada nepoznatog muškarca koji je pored sebe imao dva oštra predmeta koja su mu oduzeta kao i eksplozivnu napravu koja je na siguran način za građane zbrinuta i oduzeta, javlja Policijska uprava zagrebačka.

On je priveden u službene prostorije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.



Utvrđeno je da se radi o 30-godišnjaku za kojim je raspisano ukupno 5 potraga zbog počinjenja raznih prekršaja i kaznenih djela te prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i prijavljivala ga.



Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja.



Istome je od ranije određen istražni zatvor te je danas, 7. lipnja predan u Zatvor u Zagrebu.