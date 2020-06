'Bila je divna i uvijek sretna, svi su je ovdje voljeli': Nije smio prići ženi pa joj je pucao u glavu

<p>Suprug je nešto poslije 7 sati otišao baciti smeće te je čuo dreku, vrištanje i plač. Malo kasnije nam je susjeda javila što se dogodilo, ispričala nam je to potresena stanovnica Cetingrada kraj Karlovca, u kojemu je u utorak ujutro D. M. (37) ubio suprugu (36), a nakon toga i sebe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p> </p><p>Par ima troje maloljetne djece. Neslužbeno se doznaje da je muškarac vatrenim oružjem u prizemlju kuće, u ljetnoj kuhinji, pucao ženi u glavu, a potom presudio i sebi. Kako doznajemo, supružnici su se prije nekoliko mjeseci razdvojili i supruga se s troje djece vratila u rodnu kuću kod majke u Cetingrad, gdje se tragedija i dogodila. Policija dojavu o pucnjavi dobila nešto prije osam sati. Kad je policija stigli u obiteljsku kuću pronašli su mrtvog muškarca i teško ranjenu ženu koja je umrla prije dolaska Hitne pomoći.</p><p>U trenutku pucnjave, prema neslužbenim informacijama, dvoje djece spavalo je u sobama na katu kuće, kao i majka preminule žene. Jedno dijete je tad bilo na nastavi, što su nam potvrdili i u školi. U školu je oko 10 sati po dijete došla baka, rekli su nam djelatnici škole.</p><p>Mještani kažu da se radi o dobrim ljudima koji su bili situirani. O njihovim međusobnim problemima i razmiricama, kažu, ne znaju puno. Kako doznajemo, supružnici su živjeli u Šiljkovači, četiri kilometra od Cetingrada, no prije nekoliko mjeseci su se zbog nesuglasica razdvojili i supruga se s troje djece vratila u roditeljsku kuću.</p><p><strong>Muž je već bio prijavljen zbog nasilja</strong></p><p>- Šokiran sam, sve nas je to potreslo. Što se među njima događalo teško je to reći. Otišla je od njega prije nekoliko mjeseci. Ujutro su se čuli pucnji. Njezina majka je spavala, sišla je, no sve je bilo gotovo. Pucao joj je u glavu. Ubrzo nakon toga navodno je čučnuo iza vrata te presudio i sebi. Martina je davala znakove života, no Hitna je nije uspjela spasiti - ispričali su nam šokirani mještani.</p><p>Od jutra se pred kućom okupilo mnogo rodbine i prijatelja supružnika koji su bili u šoku i nevjerici. Nitko od njih nije htio ulaziti u motiv ubojstva i samoubojstva. Žena je radila kao medicinska sestra u sanitetu Doma zdravlja Slunj, dok se D. M. bavio poljoprivredom te je bio član lokalnog lovačkog društva. Njezini kolege iz slunjske Hitne pomoći dobili su poziv i pokušali ju spasiti.</p><p><strong>'Bila je divna majka, svi su je voljeli'</strong></p><p>- Maloprije smo se vratili iz Cetingrada. Bila sam tamo s timom jer je poginula naša medicinska sestra. Žena je radila u odjelu za sanitetski prijevoz. Bila je divna osoba. Uvijek je bila nasmiješena i sretna. U utorak je trebala raditi poslijepodnevnu smjenu. U ponedjeljak je radila jutarnju, srela sam je u Domu, i kao i uvijek smo se lijepo pozdravile. Nije odavala dojam da ima bilo kakvih problema, a kamoli da će doći do ovakve strašne tragedije - rekla nam je potreseno Ivanka Magdić, ravnateljica Doma zdravlja Slunj.</p><p>Dodala je kako je ova tragedija strašno pogodila sve njezine kolege i pacijente te da u Domu zdravlja vladaju muk, tišina i tuga.</p><p>- Ovo je strašno za sve nas, mi smo mali kolektiv, svi se dobro poznajemo i družimo se privatno. Poznajem joj i djecu. Bila je brižna i divna majka, a takva je bila i sa svim svojim pacijentima koje je pratila u sanitetskom vozilu u ustanove diljem zemlje - rekla nam je ravnateljica.</p><p>D. M. je ranije prijavljivan zbog prijetnji i nasilja, a spor se vodi na Općinskom sudu u Karlovcu. Izjavio je to Dubravko Skolan, zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Karlovca, novinarima na mjestu ubojstva i samoubojstva koje je potreslo Cetingrad. Uz prijavu kaznenih djela prijetnje i nasilja u obitelji, D. M. je imao i zabranu približavanja supruzi.</p><p>Skolan je dodao da tek treba utvrditi tko je bio u kući u trenutku događaja. Jesu li u tom trenutku u kući bila i djeca, Skolan sa sigurnošću nije mogao reći.</p><p><strong>Kriminalistička istraga još traje</strong></p><p>- To ćemo utvrditi kriminalističkim istraživanjem i prikupljanjem obavijesti u suradnji s policijskim službenicima. Očevid je u tijeku i u dinamičkom dijelu još nismo došli do oružja jer je moguće da je prilikom pucanja negdje odletjelo ili je ispalo prilikom pada počinitelja. Nakon očevida više će se znati i o oružju kojim su počinjeni ubojstvo i samoubojstvo, tj. je li počinitelj za njega imao dozvolu - izjavio je Skolan. </p>