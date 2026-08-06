DRAMA NA HVARU Ženi pozlilo na plaži, medicinari iskakali iz helikoptera na stijene!

Prava drama odvijala se u srijedu poslijepodne na plaži u Zavali na otoku Hvaru, gdje je mlađoj ženi iznenada pozlilo. Izgubila je svijest i poplavjela, a okupljeni kupači odmah su pozvali Hitnu pomoć. Kako bi što prije stigli do pacijentice, intervenirala je helikopterska hitna medicinska služba, koja je na mjesto događaja stigla za svega 18 minuta, piše RTL.

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Pokretanje videa... VIDEO Helikopterom spašavali na Hvaru | Video: Ministarstvo zdravstva

Zbog nepristupačnog terena medicinski tim iskrcan je iz lebdećeg helikoptera, nakon čega je ženi pružena hitna pomoć. Nakon oko 45 minuta zbrinjavanja žena je, prema neslužbenim informacijama, zbog sumnje na toplinsku iscrpljenost helikopterom prevezena u bolnicu. Pilot HEMS-a Igor Delić istaknuo je da su ovakvi manevri dio redovite obuke i standardnih procedura, dok su svjedoci intervencije pohvalili profesionalnost i hrabrost cijelog medicinskog tima.

- HHMS - iznad svih prepreka do svakog života! Još jedna zahtjevna intervencija na Hvaru pokazuje da ni najnepristupačniji teren nije prepreka Helikopterskoj hitnoj medicinskoj službi. Iz helikoptera, tehnikom hovering, tim HHMS-a stigao je do pacijentice, pružio joj hitnu medicinsku pomoć i sigurno je prevezao u najbližu bolnicu.

U posljednje dvije godine, u prosjeku svaka tri sata u Hrvatskoj poleti helikopter ili isplovi brza brodica hitne medicinske službe. Bez obzira na teren i okolnosti, naša misija ostaje ista - stići do pacijenta i pružiti pomoć kada je najpotrebnija - objavilo je Ministarstvo zdravstva na Facebooku.