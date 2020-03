Bila na korona partyju: Žena župana radi u dječjoj ambulanti

HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić održao je presicu na kojoj je pokušao objasniti što se događalo na korona partyju kojeg su otkrila 24sata. Umjesto da napokon razjasni situaciju, on ju je uspio učiniti još težom. Otkrio je da je na okupljanju u Marinbrodu bila prisutna i njegova supruga koja radi kao medicinska sestra u dječjoj ambulanti.

- Ovdje pred vama, pred cijelom javnošću, želim reći, svi oni natpisi što je bilo u medijama (sic), u novinama, nisu istiniti - počeo je župan s maskom na licu.

Međutim, u rečenicama koje su uslijedile, ne samo što je potvrdio da su naši tekstovi istiniti, već je otkrio još nekoliko novih, otegotnih detalja.

- U subotu na imanju mog oca, na našoj rodnoj kući, moj sin, koji bi 30. svibnja trebao imati svadbu, uređivali su okućnicu i okoliš oko te kuće. U prvi moment je to bilo pet njegovih prijatelja, zajedno s njim, a kasnije su se pridružila još dvojica. Cijeli dan su radili na čišćenju, a kasnije su bili na večeri u zavičajnom klubu, u hrvatskoj korablji, na susjednoj parceli. Dakle, ne radi se o nikakvom korona partyju, o nikakvom skupljanju. Nažalost, bilo je više od pet osoba. Bilo je ukupno devet osoba. Njih sedam, ja i moja supruga, gdje smo pripremili večeru za te dečke. Cijeli dan smo poštivali socijalnu distancu, međutim odluka koja je zabranila okupljanje na javnim prostorima većeg broja ljudi, odnosno pet osoba na jednom mjestu, možemo reći da možda u cijelosti nije ispoštivana. Jer na jednom mjestu pet osoba, bilo je ukupno devet. Došla je policija i upozorila da imaju dojavu da je tu javno okupljanje. Ja sam se začudio i rekao 'uđite, tu je večera'. Nakon večere, mi smo se razišli i otišli kućama. To je prava istina, sve drugo su tendenciozni ili zlonamjerni natpisi - ispričao je Žinić.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Dosad nije bilo poznato da su sređivali imanje njegovog oca za potrebe sinovog vjenčanja. Inače, županov sin Dario Žinić jučer je podnio ostavku na mjesto načelnika lokalnog Stožera civilne zaštite. Još uvijek je na funkciji HDZ-ovog zamjenika gradonačelnika Gline. Za sada.

- Moj sin kao zamjenik gradonačelnika Grada Gline, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite, je podnio ostavku na to mjesto kao moralan čin jer on je organizirao cijelu ovu priču - utopio je župan sina na današnjoj presici.

Što se tiče samog termina 'korona party' koji očito žulja župana, njega su skovali stručnjaci. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske zabranio je javna okupljanja i obustavio rad u ugostiteljskim objektima u svrhu sprečavanja širenja zaraze korona virusom. Uz to, u grupi smije biti najviše pet ljudi, uz nužne mjere socijalne distance. I ministar i epidemiolozi danima apeliraju da se prekinu bilo kakva okupljanja, koja su nazvali 'korona partyjima'.

Supruga medicinska sestra u dječjoj ambulanti

Drugi, bitno važniji detalj presice je informacija da je na korona partyju bila prisutna i županova supruga. Nena Žinić radi kao medicinska sestra u dječjoj ambulanti u Glini. To nam je potvrdila i pedijatrica Snježana Prodanović, kod koje radi gospođa Žinić.

- Dolazila je od subote na posao, zašto ne bi dolazila? Koji bi bio razlog da ne bi radila? Ja nisam shvatila da je to bilo javno okupljanje i moja sestra mi je to tako objasnila. Nema razloga da joj ne bih vjerovala. Nije joj epidemiolog odredio neku od mjera, a da jest, drukčije bismo razgovarali. Nije bila u kontaktu s Covid zaraženom osobom i mislim da je to pretjerano - kazala nam je dr. Prodanović.

Gospođa Žinić nije bila toliko razgovorljiva.

- Pretjerali ste s lažima. Jako sam razočarana u medije - odbrusila nam je i poklopila slušalicu.

Foto: čitatelj24sata

Još uvijek očekujemo sankcije za župana. Čekamo da se javi središnjica HDZ-a koju smo upitali odobravaju li ovakvo ponašanje te, ako ne odobravaju, što namjeravaju poduzeti u vezi toga. Iste upite poslali smo i Vladi Republike Hrvatske i Stožeru za civilnu zaštitu. Njihove službene odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.

