Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

Teško mi je vjerovati da je naš kolega sudjelovao u tome, rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek nakon uhićenja svog pomoćnika Davora Trupkovića. Prije toga ga je vodila sa sobom u Sabor da joj pomogne objasniti kako u poslu 3D snimanja zgrada kulturne baštine nakon potresa nije bilo malverzacija koje je otkrio Telegram. Na tom saborskom odboru, ministrica je komentirala kako je moguće da ne zna točno koliko je zgrada skenirano. Ispričala je kako je baš tog jutra Trupkoviću rekla: 'Davore, ja stalno govorim 280, a sad je 250'.

Međutim, Trupković je ranije za Jutarnji list rekao da je snimljeno više od 300 zgrada. Ovo mijenjanje broja je narušilo kredibilitet i ministrice i Trupkovića. Kad god bi joj se na to ukazalo, ministrica je Telegram nazivala malicioznim. Sad se ispostavilo da i EPPO vjeruje da je Telegram pisao istinu i to na temelju istrage koja je trajala preko dvije godine. U iskazu Almina Đape se pojavljuje nova brojka snimljenih zgrada: 254. Ministarstvo je platilo snimanje za 190 zgrada, dok je zadnja isplata zaustavljena kad su drugi djelatnici vidjeli nalog za plaćanje snimanja zgrada koje su već platili.

'Ministrica je pristala'

Ispitana je i ministrica, koja je rekla da je na dan potresa odmah organizirala sastanak u Ministarstvu. To su potvrdili i drugi zaposlenici koji su tamo bili. Već idući dan, govori ministrica, Trupković je na sastanku rekao kako je s Đapom dogovorio da će Geodetski fakultet dokumentirati stanje oštećenja kulturnih dobara upotrebom tehnike 3D skeniranja, 'što je predstavljalo nužni preduvjet za kasniju izradu projektne dokumentacije obnove navedenih objekata.' Svima je to bio razumljiv prijedlog, što zbog pandemije zbog koje dosta tvrtki nije radilo, što zbog toga što se ministarstvo već povezalo s nekim drugim institucijama.

'Neka se to riješi', rekla je Trupkoviću na taj njegov prijedlog i povjerila mu cjelokupni projekt 3D skeniranja i svu komunikaciju s Geodetskom fakultetom. Time je Trupković postao glavni i odgovorni te, kako će pokazati istraga, mogao to iskoristiti da s Đapom i Pribičevićem sudjeluje u malverzacijama koje im se stavljaju na teret. Pronašli su i poruku 'Ministrica je pristala na 3D scanove' koje je Trupković poslao zaposleniku Gradskog zavoda za zaštitu spomenika. Par dana nakon, Đapo šalje Krunoslavu Bocu, direktoru Geofocusa: 'Pripremi nekoliko ekipa za skeniranje fasada i objekata kojih će biti preko 100 i da počinju sutra s Muzejom za umjetnost i obrt' te kako će biti 'podizvođač Geodetskom fakultetu direktnom pogodbom'. Istog dana, na privatni Trupkovićev mail šalje ponudu, a Trupković mu govori da u ponudu ubaci tekst kako snimanje nije moguće provesti na drugačiji način obzirom da se na pojedinim dijelovima građevina ne može pristupiti mjerenju jer su opasni za život i zdravlje ljudi.

Istražitelji su ministricu pitali i zašto mu je sve delegirala, na što je ona rekla da je to napravila jer su to poslovi iz nadležnosti Uprave za zaštitu kulturne baštine kojoj je on bio na čelu, a da se pritom rukovodila i njegovim visokim profesionalnim kompetencijama, naglašavajući kako je riječ o 'odličnom arhitektu' i 'vrhunskom stručnjaku'. Trupković ju nije obavještavao o detaljima posla, pa tako ni o cijeni, broju objekata koji se snimaju ni onima koji su snimljeni. Rekla je da se tim projektom počela baviti tek krajem 2022., kada je Ministarstvu kulture i medija bilo dostavljeno četvrto izvješće Geodetskog fakulteta o obavljenom 3D snimanju čijim su pregledom utvrđene nepravilnosti, a zatim ponovno i krajem 2023., kad je sve počelo izlaziti u medijima.

Da su počeli izvidi, saznala je od tajnice koja je morala sastaviti dokumentaciju za istražitelje iz EPPO-a. Nije znala ni da je Geodetski fakultet tražio od voditelja nekih institucija da zatraže dodatna sredstva i to joj nema smisla jer su sredstva već bila osigurana, kao što tvrdi da nije znala ni da se neki voditelji objekata žale Ministarstvu zbog previsokih cijena 3D snimanja.

Nepravilnosti i prije zaustavljanja isplate

Tajnica i načelnik sektora za financiranje u Ministarstvu, Krešimir Račić, su joj rekli da su primijetili nepravilnosti u zadnjem izvješću Geodetskog fakulteta iz travnja 2022. godine, pa je raskinula ugovor. Međutim, nepravilnosti je bilo i u trećem izvješću, koje je Račić primijetio, jer se finalna cifra nije slagala sa zbrojem obavljenih poslova. Bila je veća za oko pola milijuna kuna. Račić je, misleći da je pogreška, vratio Trupkovićevoj Upravi izvješće na ispravak i tek nakon ispravka su sredstva isplaćena. I Račić i tajnica su rekli da je Trupković ubrzavao isplate i lobirao i kod njih i drugih zaposlenika ministarstva da se što brže plati Geodetskom fakultetu. Trupković je jednog svjedoka nagovorio da Račiću pošalje mail u kojem stoji da je 'iz pouzdanih izvora dobio informaciju da je Geodetski fakultet isporučio sve 3D snimke' i da ga stoga zanima 'jesu li bliže rješavanju sage i isplati'.

Ministarstvo je mjesec i pol nakon početka 3D snimanja razmatralo da za taj posao raspišu javnu nabavu, a Trupković je jednoj zaposlenici poslao i svu dokumentaciju za natječaj, no ona je shvatila da je tu dokumentaciju zapravo napravio netko na Geodetskom fakultetu pa ju je izignorirala. Prvotni plan je da se snimaju krovovi i pročelja, ali je Trupković, kako piše u optužnici, na svoju ruku povećao opseg posla pa se za stotinjak objekata snimao i interijer i cijeli eksterijer.