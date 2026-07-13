Bild: Direktor Eintrachta je privatno poslovao sa suprugom nogometnog menadžera

Sportski direktor Eintracht Frankfurta, Markus Krösche, našao se pod povećalom njemačkih medija zbog privatnih poslova s nekretninama u Hrvatskoj koji ga izravno povezuju s obitelji utjecajnog nogometnog agenta Andyja Bare, piše Bild. Slučaj je otvorio ozbiljna pitanja o mogućem sukobu interesa.

Transakcija na Dugom otoku

U središtu priče, koju je prvi objavio njemački Bild, dvije su parcele u ribarskom mjestu Žman na Dugom otoku. Supruga Andyja Bare, Lana Banely, bivša TV voditeljica, a danas dizajnerica interijera, 11. svibnja 2022. kupila je dio zemljišta. Prema istraživanju njemačkih medija, kupoprodajni ugovor bio je pravno vezan tako da je vrijedio samo ako je drugi dio istog dana prenesen na Kröschea.

Oba su ugovora ovjerena kod iste javne bilježnice. Kröscheov odvjetnik potvrdio je i da je tvrtka Lane Banely dobila posao izgradnje kuće za odmor na tom posjedu, navodeći kako je Krösche tražio nekretninu u Hrvatskoj, a Bara mu je početkom 2021. dao "neobvezujuću dojavu".

Dugogodišnja suradnja i sporni transferi

Ono što cijeli slučaj čini delikatnim jest činjenica da je Krösche u Eintracht u razdoblju od 2021. do 2022. doveo tri Barina klijenta: Kristijana Jakića, Hrvoja Smolčića i Jeromea Onguenea. Dok se Jakić dokazao, Onguené i Smolčić smatraju se promašajima. Suradnja seže i u Kröscheovo vrijeme u RB Leipzigu, gdje je uz Barinu pomoć realizirao transfere Joška Gvardiola i Danija Olma.

Mreža se nedavno proširila i na trenersku klupu, kada je u Frankfurt stigao Albert Riera, također klijent Barine agencije, čiji se angažman pokazao neuspješnim. Njemački Kicker piše o "delikatnim poslovima u Hrvatskoj", ističući upravo ovu spregu privatnih i poslovnih odnosa.

Uprava kluba iznenađena, ali pruža podršku

Upravu frankfurtskog kluba istraga je zatekla nespremnom. Bivši predsjednik Nadzornog odbora Philip Holzer potvrdio je da nije bio obaviješten o kupnji. Klub je slučaj shvatio ozbiljno i odmah zatražio očitovanje. "Markus Krösche je sveobuhvatno, transparentno i razumljivo predstavio činjenice", priopćio je Glavni odbor, dodavši da trenutno ne vidi razloge za daljnje djelovanje.

Ipak, priznali su da bi "informiranje Glavnog odbora o tom pitanju 2022. godine bilo razumno i prikladno u interesu maksimalne transparentnosti". Kröscheov odvjetnik odbacuje bilo kakvu povezanost s transferima.

*uz korištenje AI-ja