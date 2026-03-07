Bili smo s Hrvatima u Asizu pred relikvijama sveca: 'Sveti Franjo daje nam snagu i blagoslov'

Proželi su me trnci, blagi osjećaj strahopoštovanja čim smo zakoračili u baziliku Svetog Franje Asiškog. I dok sam stajala u redu, primičući se relikvijama ovog, meni toliko bliskog sveca, osjetila sam uzvišeni mir. A tad, pred samim relikvijama potpuno... Ma, neopisivo. Poniznost, potvrda svega u što vjerujem i nastojim pretočiti u svakodnevicu, molitva, nakana za moju obitelj, moje najbliže... Ovo cijelo hodočašće nešto je neopisivo - priča nam gospođa Dijana, jedna od šezdesetak hodočasnika iz Dubrovnika koje smo proteklog tjedna susreli u Asizu, biseru središnje talijanske regije Umbrije.

