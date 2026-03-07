Carinici love vozače: Nijemci po jeftino gorivo idu kod susjeda

Njemačka carina na prijelazima prema Poljskoj i Češkoj kontrolira vozače koji po gorivo odlaze u susjedstvo zbog osjetno nižih cijena, javljaju njemački mediji u subotu. „Mi već danima provodimo nasumične probe kod vozača kod kojih postoji sumnja da su u susjedstvu natočili više goriva od dozvoljenog“, rekla je glasnogovornica Njemačke carinske uprave Lisa Poerschmann za „Maerkische Allgemeine Zeitung“. Najviše kontrola se provodi u saveznoj pokrajini Brandenburg koja graniči s Poljskom. U pograničnim gradovima s poljske strane je gorivo i do 60 centi po litri povoljnije nego u Njemačkoj.

U pograničnom Frankfurtu na Odri su benzinske crpke, kako javlja agencija Dpa, prazne dok se preko granice u Slubicama dugo čeka na red na benzinskim crpkama.

Pritom je osim punog spremnika u automobilu dozvoljen maksimalno jedan eksterni kanistar s najviše 20 litara.

Za količine iznad dozvoljenih se plaća porez od 90 centi po litru za benzin i 70 centi za dizel.

Carina nije priopćila od koliko osoba je naplatila dodatni porez zbog nedozvoljenih količina goriva.

Zbog razlike u porezu, gorivo je trenutačno osjetno povoljnije u susjednoj Poljskoj i Češkoj ali i Austriji i Luksemburgu.

Cijene goriva su u Njemačkoj od napada Izraela i SAD-a na Iran porasle i do 30 centi po litri. Prosječna cijena dizela je u subotu iznosila 2,10 eura a supera 2 eura.

Udruge vlasnika benzinskih crpki svjedoče o sve češćim verbalnim napadima na prodavače na crpkama.

Njemački kancelar Friedrich Merz je načelno odbacio miješanje politike u kretanje cijena goriva ali je, nakon razgovora s predstavnicima gospodarskih udruga u petak u Muenchenu, rekao kako vlada trenutačno „prati kretanja na tržištu“ te da će nakon konačne procjene odučiti o eventualnim mjerama.

„Najbolje bi bilo kada bi rat u Iranu prestao odmah, tada bi se i cijene normalizirale“, rekao je Merz.