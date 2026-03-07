Obavijesti

News

Komentari 3
POJAČANE KONTROLE

Carinici love vozače: Nijemci po jeftino gorivo idu kod susjeda

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Carinici love vozače: Nijemci po jeftino gorivo idu kod susjeda
Pojačan promet vozila na graničnom prijelazu u Slavonskom Brodu | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Njemačka carina pojačala je kontrole na granicama jer vozači zbog visokih cijena sve češće prelaze u Poljsku i Češku po gorivo koje je i do 60 centi jeftinije po litri.

Admiral

Njemačka carina na prijelazima prema Poljskoj i Češkoj kontrolira vozače koji po gorivo odlaze u susjedstvo zbog osjetno nižih cijena, javljaju njemački mediji u subotu. „Mi već danima provodimo nasumične probe kod vozača kod kojih postoji sumnja da su u susjedstvu natočili više goriva od dozvoljenog“, rekla je glasnogovornica Njemačke carinske uprave Lisa Poerschmann za „Maerkische Allgemeine Zeitung“. Najviše kontrola se provodi u saveznoj pokrajini Brandenburg koja graniči s Poljskom. U pograničnim gradovima s poljske strane je gorivo i do 60 centi po litri povoljnije nego u Njemačkoj.

U pograničnom Frankfurtu na Odri su benzinske crpke, kako javlja agencija Dpa, prazne dok se preko granice u Slubicama dugo čeka na red na benzinskim crpkama.

VRAG JE U DETALJU Orbanov apsurd napada na Hrvatsku zbog jeftine ruske nafte
Orbanov apsurd napada na Hrvatsku zbog jeftine ruske nafte

Pritom je osim punog spremnika u automobilu dozvoljen maksimalno jedan eksterni kanistar s najviše 20 litara.

Za količine iznad dozvoljenih se plaća porez od 90 centi po litru za benzin i 70 centi za dizel.

Carina nije priopćila od koliko osoba je naplatila dodatni porez zbog nedozvoljenih količina goriva.

ZBOG SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU Od utorka poskupljuje gorivo?
Od utorka poskupljuje gorivo?

Zbog razlike u porezu, gorivo je trenutačno osjetno povoljnije u susjednoj Poljskoj i Češkoj ali i Austriji i Luksemburgu.

Cijene goriva su u Njemačkoj od napada Izraela i SAD-a na Iran porasle i do 30 centi po litri. Prosječna cijena dizela je u subotu iznosila 2,10 eura a supera 2 eura.

Udruge vlasnika benzinskih crpki svjedoče o sve češćim verbalnim napadima na prodavače na crpkama.

FUĆKA MU SE KAD IMA LOVICU Trump o rastu cijena goriva: Ako porastu, neka porastu
Trump o rastu cijena goriva: Ako porastu, neka porastu

Njemački kancelar Friedrich Merz je načelno odbacio miješanje politike u kretanje cijena goriva ali je, nakon razgovora s predstavnicima gospodarskih udruga u petak u Muenchenu, rekao kako vlada trenutačno „prati kretanja na tržištu“ te da će nakon konačne procjene odučiti o eventualnim mjerama.

„Najbolje bi bilo kada bi rat u Iranu prestao odmah, tada bi se i cijene normalizirale“, rekao je Merz.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
TRUMP ZAOŠTRIO Prijeti još jačim udarima na Iran u subotu: 'Stižu razaranje i sigurna smrt'
IZ MINUTE U MINUTU

TRUMP ZAOŠTRIO Prijeti još jačim udarima na Iran u subotu: 'Stižu razaranje i sigurna smrt'

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
UKRAJINA TRAŽI PREDSJEDNIKA

Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026