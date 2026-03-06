Bivša državna tajnica Crne Gore završila na policiji zbog novog 18+ skandala. Oglasila se vlada

Bivša državna tajnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Mirjana Pajković, pozvana je u četvrtak navečer na informativni razgovor u podgoričku policiju. Povod za saslušanje, koje je provedeno po nalogu nadležnog tužiteljstva, pojava je novih eksplicitnih snimki koje su dan ranije počele kružiti društvenim mrežama.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Nove snimke navodno prikazuju Pajković u intimnim situacijama s muškarcem za kojeg se sumnja da je Nikola Drecun. Riječ je o osobi koju crnogorska policija traži zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela, uključujući i dvostruko ubojstvo na Cetinju u lipnju 2024. godine. Za Drecunom, koji se nalazi u bijegu, raspisana je i crvena Interpolova tjeralica.

Dodatnu buru u javnosti izazvale su medijske spekulacije da su neki od spornih materijala nastali u prostorijama koje "neodoljivo podsjećaju na kabinete unutar zgrade Vlade Crne Gore". Jedna od snimki, na kojoj bivša državna tajnica pleše dok u ruci drži crijevo nargile, potaknula je nagađanja o zlouporabi državnih objekata i institucija.

Međutim, iz Generalnog tajništva Vlade Crne Gore stigao je oštar demantij.

- Obavještavamo javnost da u konkretnom slučaju nisu u pitanju prostorije Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore - stoji u njihovom priopćenju od 6. ožujka, uz apel medijima da se "u cilju očuvanja profesionalnih standarda suzdrže od dijeljenja ove, netočne informacije", piše portal Dan.

Nastavak je to sage koja je započela početkom godine kada su u javnost procurile prve eksplicitne snimke Mirjane Pajković. Skandal je rezultirao njezinom ostavkom u siječnju 2026., ali i ostavkom Dejana Vukšića, bivšeg ravnatelja Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB) i tadašnjeg savjetnika za sigurnost predsjednika države.

Foto: Instagram

Pajković je upravo Vukšića optužila da stoji iza distribucije prvih snimki te protiv njega podnijela kaznene prijave za ugrožavanje sigurnosti, ucjenu i zlouporabu snimki sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Tvrdila je da joj je Vukšić prijetio da joj "neće biti života u Crnoj Gori" i da će uništiti njezin ugled i karijeru.

Vukšić je, s druge strane, sve optužbe negirao, tvrdeći da je on žrtva. Podnio je prijavu protiv Pajković, sumnjičeći je da mu je u listopadu 2024. ukrala mobitel te ga kasnije ucijenjivala tajno snimljenim telefonskim razgovorom kako bi ga natjerala da odustane od kandidature za suca Ustavnog suda.

Iako je Osnovno državno tužiteljstvo u Podgorici nedavno odbacilo kaznenu prijavu protiv Pajković za prisilu, ostali postupci proizašli iz njihovih međusobnih optužbi i dalje su u fazi istrage. Zanimljivo, upravo je Vukšić u jednom od svojih istupa javno izjavio da je Pajković povezana s "kavačkim klanom", što u svjetlu novih snimki s bjeguncem Drecunom dobiva dodatnu težinu.