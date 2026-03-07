VIDEO Nakon novih 18+ snimki Pajković završila na policiji: 'Ti se sadržaji masovno šire...'

Bivša državna tajnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Mirjana Pajković pozvana je na informativni razgovor u podgoričku policiju, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile nove eksplicitne snimke za koje se tvrdi da prikazuju upravo nju. Saslušanje su proveli po nalogu nadležnog tužiteljstva. Prema navodima koji kruže javnošću, na novim snimkama Pajković se navodno nalazi u intimnim situacijama s muškarcem za kojeg se sumnja da je Nikola Drecun. Riječ je o osobi koju crnogorska policija traži zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela, među kojima je i dvostruko ubojstvo na Cetinju u lipnju 2024. godine. Drecun je u bijegu, a za njim je raspisana i crvena Interpolova tjeralica.

Dodatne polemike izazvale su i medijske spekulacije o mjestu nastanka pojedinih spornih snimki. Neki mediji tvrdili su kako materijali prikazuju prostorije koje „neodoljivo podsjećaju na kabinete unutar zgrade Vlade Crne Gore“. Jedna od snimki, na kojoj se vidi kako bivša državna tajnica pleše dok u ruci drži crijevo nargile, potaknula je nagađanja o mogućoj zlouporabi državnih prostora i institucija.

Iz Generalnog tajništva Vlade Crne Gore takve su tvrdnje oštro demantirali.

- Obavještavamo javnost da u konkretnom slučaju nisu u pitanju prostorije Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore - poručili su u službenom priopćenju. Slučaj je nastavak afere koja je započela početkom godine, kada su u javnost procurile prve eksplicitne snimke Mirjane Pajković. Skandal je tada doveo do njezine ostavke u siječnju 2026. godine, ali i ostavke Dejana Vukšića, bivšeg ravnatelja Agencije za nacionalnu sigurnost i tadašnjeg savjetnika za sigurnost predsjednika države.

O svemu je Pajković ranije govorila za 24sata, tvrdeći da je već dulje vrijeme izložena pritiscima, prijetnjama i digitalnom nasilju.

- Jako sam uznemirena. Uznemiravanje konstantno traje zbog dostupnosti mojega broja. Zbog hajke i digitalnog nasilja koje se vrši nada mnom kao pokazna vježba što će se dogoditi onima koji upozore na nepravilnosti. Ranije sam bila izložena opasnim prijetnjama po život i ucjenjivanjima da će cijela Crna Gora vidjeti nešto što mene ugrožava. Htjela sam sačuvati ugled institucija pa sam dugo o tome šutjela - rekla je tada Pajković.

Istaknula je i da je pokrenula pravne postupke protiv službe predsjednika države jer je, kako tvrdi, javnost bila spriječena saznati određene informacije.

- Postupak u kojem sam sudjelovala proveden je nezakonito, podnijela sam tužbu protiv službe predsjednika države jer su spriječili javnost da sazna neke informacije. Nakon tih tužbi počeli su problemi - rekla je.

Posebno zabrinjava, dodala je, činjenica da se sporni sadržaj i dalje masovno širi.

- Ti snimci se i dalje distribuiraju velikim intenzitetom, a to upućuje na to da se to nije moglo učiniti bez jake tehničke podrške. Riječ je o organiziranom kriminalu i digitalnom nasilju. Te snimke dobiva obična javnost s različitih brojeva i ovo je došlo do faze da je javnost uznemirena. Neki ljudi u svojem mirnom, svakodnevnom životu ne žele dobiti taj sadržaj - kazala je Pajković.

Navodi i kako je cijela situacija uznemirila i njezinu obitelj.

- S obzirom na prijetnje, plašim se za sigurnost. Obitelj je jako uznemirena, posebno u ovom trenutku zbog pozadine slučaja. Ne mogu reći tko je točno pustio snimku i nije na meni da otkrijem počinitelje. To je na državi i policiji, da me zaštite od nasilja i osiguraju mi pravo na privatnost - poručila je.

Pajković smatra da je riječ o pokušaju diskreditacije.

- Mislim da je ovo pokušaj krajnje nefer obračuna sa mnom kako bi se umanjio značaj postupka koji vodim u pravnom smislu. Poslana je poruka da nasilje možemo prijaviti, ali samo dok ne diramo moćne. Ako se usudite prijaviti nasilje onih na pozicijama, onda se neće birati sredstva da se s vama obračunaju - upozorila je.

Posebno je kritizirala sporost institucija.

- Ne osjećam se sigurno. Iz dana u dan sve je izazovnije. Tužiteljstvo je dalo naputak da se proces ubrza, ali osumnjičeni po ranijim prijavama za ugrožavanje sigurnosti i ucjene traži odgodu saslušanja. Bojim se što mi se u tom periodu može dogoditi - rekla je.

Ne izuzima iz kritike ni predsjednika države.

- Jako me zabrinjava šutnja predsjednika koji nije intervenirao da se zaštiti sigurnost njegove građanke. Nasilje je došlo iz njegova kabineta i njegova šutnja me dodatno plaši - istaknula je.

Na kraju je upozorila i na posljedice koje ovakvi slučajevi mogu imati na mentalno zdravlje.

- Ovo je pokušaj navođenja mene na samoubojstvo. Kad nekome uništavate mentalno zdravlje, to je gore nego da vas je napao vatrenim oružjem. Apeliram na žene da prijave nasilje. Onaj tko prijeti, prijetnju će izvršiti na ovaj ili onaj način i to treba prijaviti. Poruka ide i onima koji su sudjelovali u distribuciji, jesu li sudjelovali u mom uništenju, neka se zapitaju - zaključila je Pajković.