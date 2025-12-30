Obavijesti

News

TRAGEDIJA U SUKOŠANU

'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'

Piše Jasmina Sarić Čedić, Petra Mustač,
Čitanje članka: 3 min
'Bili su dobra obitelj, pomagali su jedni drugima'. Psihologinja: 'Roditelji danas ostaju sami'
1
Sukošan: Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Mladić bolovao od autizma. Mještani Sukošana su potreseni. To je dobra obitelj, kažu

Hitnu pomoć čuli smo ujutro, kad je sve bilo gotovo, kazala je susjeda Mirjana, jedna od rijetkih u Sukošanu koji su znali kakva se tragedija dogodila, te nije skrivala suze. Nakon dolaska policije samo su mogli konstatirati smrt dvoje članova obitelji, oca (46) i sina (18), koji je bio jedva punoljetan, a koji je bolovao od autizma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu 01:59
Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu | Video: 24sata/Šime Zelić/Pixsell

- Policija je oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu - izvijestili su iz zadarske policije, a na teren je potom izašao i zamjenik županijskog državnog odvjetnika, koji je rukovodio očevidom. No istočni dio Sukošana, poznatiji kao Mala Makarska, već je obišla vijest da je u kući na kraju malenog maslinika otac odlučio ubiti sina, koji je imao trajnu dijagnozu, autizam.

- Dobra je to obitelj. O njima se može reći sve najbolje, a pokojni je došao nedavno u kuću svojeg oca. Pomagali su si svi međusobno jer drukčije nije išlo. Naime, pokojni muškarac imao je dva sina, oba s autizmom, i očito više nije mogao - kazali su mještani, koji su oca vrlo malo viđali jer se posvetio brizi sa sinove, te je rijetko izlazio iz kuće, u kojoj je živio nakon povratka iz Zagreba. Povučen i tih, s ozbiljnim životnim problemima, ostatak Sukošana pojma nije imao da se u mjestu dogodila tragedija, pojma nisu imali da imaju sumještanina koji se vratio kući.

Sukošan: Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu
Sukošan: Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Nije izlazio, svi smo mislili da je još u Zagrebu, ali se ispostavilo da je ipak u Sukošanu. Tek sad znamo da se nije javio na mobitel članovima obitelji, a nitko nije ni čuo pucnjeve, no radi se o doba godine kad je doista bučno, a kuća nije u nizu, tako da doista nismo ništa čuli - kažu Sukošanci.

- Nitko ovo ne može predvidjeti. Žao nam je. Cijeloj obitelji izražavamo sućut. Posebno je doba godine, nama je grozno sve ovo čuti, a kamoli ostatku obitelji proživjeti takvu tragediju - zaključuju. Zadarska policija utvrdila je kako je 46-godišnji otac hicem iz vatrenog oružja ubio 18-godišnjaka, a potom iz istog oružja počinio samoubojstvo, i to uzevši ga iz ormara u kojem ga je na propisan način držao član obitelji koji je imao uredna odobrenja za držanje i nošenje oružja. Ne ulazeći u konkretan slučaj, splitska psihologinja Žana Pavlović kaže da situacije u kojima se netko odluči na takav tragičan čin, poput oca iz Sukošana, nisu nastale preko noći, ma koliko se to drugima tako činilo. Uvijek je, kaže stručnjakinja koja svakodnevno radi s djecom s teškoćama u razvoju, riječ o kulminaciji teških životnih okolnosti koje s vremenom uzimaju danak, nakon što su se dugo akumulirale.

UŽAS KOD SUKOŠANA VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

- Ovaj slučaj pokazuje koliko je naporno roditeljima djece s teškoćama u razvoju i nekim oblikom invaliditeta. Autizam je dodatno specifičan jer je i znanstveno neistražen, svakoj obitelji iznimno je teško nositi se s djetetom koje ima autizam. Da ne govorimo o tome kad ih je dvoje s tim stanjem. Golema je to težina, pa je obiteljima neophodna pomoć zajednice i sustava. Nažalost, to danas često izostaje - kaže nam Žana Pavlović i dodaje kako su svima puna usta podrške, no ona u praksi zapravo ne postoji. Roditelji se, kaže psihologinja, eventualno mogu sami snaći i tako dobiti pomoć, no na onoj sustavnoj razini sve je nedostatno, dok su istodobno potrebe sve veće.

Sukošan: Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu
Sukošan: Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Tragedija kojoj svjedočimo snažno je upozorenje sustavu jer je riječ o postupku očajnika. Danas je to otac iz Sukošana, a već sutra to može biti netko drugi. Roditeljima djece s teškoćama u razvoju neopisivo je teško u našem društvu, ni približno nemaju pomoć koja im je neophodna. Ujedno, otuđili smo se kao zajednica i društvo. Često znam reći onu staru poslovicu: ‘Za odgojiti jedno dijete potrebno je cijelo selo’. Danas toga više nema, a uz sve su prisutne i predrasude, nastale mahom iz straha i nerazumijevanja, zbog kojih na kraju roditelji bolesne djece ostaju sami i izolirani od društva - kaže psihologinja Pavlović.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića
Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
METEO KAOS U 2026.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025