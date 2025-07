Bilić: 'Zdravko i ja surađivali smo na obostrano zadovoljstvo, a Eriksson me zvao radi Ćorluke'

Saslušanjem Slavena Bilića nastavljeno je suđenje braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama. Ispričao je kako je došlo do transfera Vedrana Ćorluke u Manchester City 2007. godine, kada je on posredovao u kontaktima između Dinama i Cityja.

- Tada sam bio izbornik hrvatske reprezentacije. Kako sam godinama igrao upoznao sam puno agenata i trenera i nije se prvi puta dogodilo da me zovu agenti ili treneri da se interesiraju o pojedinom igraču. Agenti me najčešće zovu da pitaju kako da stupe u kontakt s igračem, a treneri da stvore sliku o samom karakteru igrača i ostalim informacijama koje se ne vide na terenu. Ljudi u Engleskoj su imali povjerenje u mene i zato su me kontaktirali. Poznajem, u to vrijeme možda i najpoznatijeg, agenta u nogometu Jeromea Andersona i sjećam se dobro da me je nazvao i molio da obavim telefonski razgovor s trenerom Manchestera Svenom Goranom Erikssonom, na što sam pristao. Nazvao sam ga i rekao mu sve što ga je zanimalo o igraču i to je bilo sve. To je normalno, da trener zove ljude od povjerenja i raspituje se o igračima koji ga zanimaju. Da sam mu rekao da je Ćorluka neka pijančina ili ne znam šta, ne znam da li bi ga uzeo - ispričao je Bilić i dodao kako je Jerome sudjelovao i u njegovom transferu u Everton pa je od tada, od 1997. godine, s njime u dobrim odnosima.

Kontakte s Jeromeom zatražio je od njega i Zdravko Mamić. Bilić je istaknuo kako nije sudjelovao u daljnjem transferu Ćorluke iz Dinama u Manchester.

- Znam da je Ćorluka ostao tamo godinu dana, a potom prešao u Tottenham. I tada me je, prije transfera, zvao trener i obavili smo gotovo identičan razgovor kao i prije odlaska Ćorluke u Manchester. Angažirao sam se jer sam bio zainteresiran da Ćorluka ode u dobar klub, odnosno da se dobro razvija u karijeri jer je bio igrač reprezentacije. Englesko tržište i klubovi su u to vrijeme bili na cijeni, a i mi smo bili u grupi sa engleskom reprezentacijom, tada na polovici kvalifikacija - dodao je Bilić.

Rekao je kako ne zna tko je bio agent Ćorluke u transferu u Manchester, ali zna da je Mario Mamić radio njegov kasniji transfer u Tottenham, kao i Da Silvin u Arsenal i Modrićev u Tottenham. Mario je zastupao dosta igrača iz te generacije.

- Zdravka Mamića znam dugo, kao i njegovog brata Zorana. Imali su nogometnu agenciju prije Dinama, koju je preuzeo njegov sin Mario. Pretpostavljam da je Mario sudjelovao s Jeromeom u transferu u Manchester, ali nemam direktna saznanja o tome - rekao je Bilić.

Uskok je upozorio kako je sam Ćorluka rekao da ga je u transferu u Manchester zastupao Zdravko Mamić.

- Imam saznanja da je Zdravko Mamić htio anulirati ugovore s igračima u kojima je bila dogovorena podjela transfernog obeštećenja kako bi sav novac ostao Dinamu - rekao je istaknuvši i kako mu nije poznato da su igrači imali pravo prodati svoja prava trećim osobama. Uz to, rekao je kako u jednom transferu sudjeluje više agenata te da su moguće podjele transferne odštete između igrača i kluba.

Rekao je kako je surađivao s Zdravkom Mamićem koji ga je podržao i kao izbornika mlade reprezentacije, a potom i A vrste. Suradnja je bila na obostrano zadovoljstvo.

Svjedočio i Zvonko Pamić

Potom je svjedočio nogometaš Zvonko Pamić, sin bivšeg nogometaša i trenera Igora Pamića. Rekao je da je u Dinamo došao iz Bayern Leverkusena, uz posredništvo njegova oca koji je kontaktirao Zdravka Mamića.

- Oko mog transfera sve je dogovarao moj otac; ja sam samo potpisao ugovor. Nisam sudjelovao u pregovorima - rekao je dodavši kako ne zna tko je u njegovom transferu zastupao Dinamo, a tko Bayern.

Iskaz njegova oca Igora Pamića pročitan je u sudnici.

- Zdravko Mamić me je kontaktirao vezano za Zvonka, ponudio mi da dođe igrati u Dinamu. Kako je Zvonko bio punoljetan, pustio sam njemu da odluči o tome. Pitao sam Zdravka da li ima nekoga od agenata tko bi mi pomogao realizirati taj transfer. Zdravko mi je ponudio neku inozemnu agenciju koja je sudjelovala u transferu Josipa Šimunića u Dinamo i da s njima dobro surađuje. Pristao sam na to da oni zastupaju Zvonka. Nisam nikada upoznao predstavnike te strane nogometne agencije. Iznos transfera me nije interesirao, ali je Zdravko rekao da je oko pola milijuna eura. Moj sin nije dobio nikakav novac za obeštećenje jer je Zdravko rekao da velik dio ide toj agenciji. Vezano za taj transfer nitko mi nikada nije spomenuo Marija Mamića ni Nikkyja Vuksana - izjavio je Pamić u istrazi u Uskoku.