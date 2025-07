Optužnica protiv Mamića, Peras i Kodžomana vraćena u ŽDO na popravak: Nije dovoljno jasna?

Kod Varge me poslao Zdravko Mamić. Rekao mi je da nešto od njega preuzmem. I tako je počela suradnja s njim. Komunikacija je bila u stilu - odi tamo, odnesi mu to, uzmi od njega ako što ima i donesi mi. Vargi bi odnio novac ili neke druge stvari, a uzeo bi stick ako ga je bilo. Bilo je tu sedam ili osam automobila, dva ili tri televizora, sprave za vježbanje, laptop, dva stolna računala, jacuzzi, automobil Golf 3, novci, svašta.... Sve to činio sam po nalogu Zdravka Mamića. Nisam sam odlučivao što ću kupiti, Varga mi je govorio što mu treba, slao mi je čak i fotografije. Nije objašnjavao za što mu to treba. Plaćali smo novcem Dinama. Nosio sam i Play Station, traku za trčanje, šator, rekao je Bruno Hotko, bivši direktor Hotela GNK Dinamo, u rujnu 2020. na Županijskom sudu u Osijeku.

I time je pokrenuo istragu o tome jesu li Vlatka Peras i Igor Kodžoman na nalog Zdravka Mamića Dinamovim novcem plaćali sve što je htio Franjo Varga. Varga je bivši MUP-ov informatičar koji je za Mamića i Todorića sređivao lažne poruke kako bi oni time inkriminirali ljude u pravosuđu i utjecali na svoje optužnice. Ta istraga tek sad, 2025. godine, dobiva svoj epilog u obliku optužnice. Iako se očekivalo da će biti potvrđena ovaj tjedan na Županijskom sudu u Zagrebu, poslana je natrag u ŽDO, na doradu kako bi bolje objasnili kako je trojke 'operirala'.

Obrana je tražila da sud postupak obustavi jer je utužena šteta podmirena, no sud je to odbio. Bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića, bivšu predsjednicu uprave Dinama Vlatku Peras i bivšeg predsjednika uprave Dinama Igora Kodžomana tužiteljstvo tereti za zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjene tijekom 2018. Prema optužnici, Kodžoman i Peras su bili zaduženi za opće poslove kluba, među kojima je bio i odjel nabave, dok je Mamić bio glava Dinama, iako je formalno bio savjetnik. Dužnost im je bila da donose odluke u interesu Dinama ali umjesto toga, kako navodi tužiteljstvo, Kodžoman i Peras su na Mamićevo traženje odobravali i plaćali nabavku razne tehničke robe, prikazujući da je to za Dinamo, iako su znali da nije tako. Klub je tako oštećen za 72.171 eura.