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TRI PITANJA PLUS+

Bilićevo srce: Ah, Slaven. Ispričao se, bidan. Zakon o himni o tom ne kaže ništa...

Piše Boris Rašeta,
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Bilićevo srce: Ah, Slaven. Ispričao se, bidan. Zakon o himni o tom ne kaže ništa...
Prag: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Slaven Bilić izazvao je polemiku zbog neodržavanja ruke na srcu prilikom izvođenja himne, no ubrzo se ispričao i obećao da se to više neće ponoviti. Njegovo srce za Express odgovara na tri pitanja...

Prigodom izvođenja himne prije utakmice s Češkom, Slaven Bilić nije držao ruku na srcu. Skandal! Svi su se odmah zapitali je li to početak odnarođivanja nacionalne vrste, dedalićizacija. Ali Bilić je bržebolje izašao iz domoljubnog ofsajda, skrušeno se ispričao i kazao da se to više nikad neće ponoviti.

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