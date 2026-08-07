Bilježnice, pribor, boravak.. Gradovi i općine oko Zagreba sufinanciraju troškove za školu

Mjesec dana prije početka nove školske godine, pojedini gradovi i općine u okolici Zagreba objavili su kako će i u školskoj godini 2026./2027. sufinancirati troškove obrazovanja, od radnih bilježnica do produženog boravka.

Grad Dugo Selo najavio je da će roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području grada, u cijelosti financirati troškove nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala u iznosu od 50 eura po učeniku.

Grad će također nastaviti sufinancirati program produženog boravka u osnovnim školama Ivana Benkovića i Josipa Zorića u Dugom Selu te za učenike iz Dugog Sela koji pohađaju Osnovnu školu "Stjepan Radić" u Božjakovini. Za tu je namjenu osigurano 150.000 eura, a sufinanciranje iznosi 65 eura mjesečno po učeniku.

Uz besplatne udžbenike za osnovnoškolce koje financira država, Grad Velika Gorica financirat će radne materijale, što uključuje radne bilježnice, likovne mape i sve ostale popratne materijale.

Općina Rugvica subvencionirat će nabavu udžbenika za učenike Srednje škole Dugo Selo koji imaju prebivalište u Rugvici. Roditelji, skrbnici odnosno punoljetni učenici kupovat će ih samostalno prema službenim popisima škole, a nakon podnošenja zahtjeva ostvarit će pravo na povrat sredstava. Zahtjevi će biti dostupni tijekom rujna.

Općina će uz to dodijeliti novčane nagrade najboljem učeniku strukovne škole, učeniku gimnazije, studentu preddiplomskog studija i studentu diplomskog studija za akademsku godinu 2025./2026. Uvjet je da su hrvatski državljani i da imaju prebivalište na području Rugvice najmanje jednu godinu prije raspisivanja natječaja.

Novčani iznos stipendije odredit će Općinsko vijeće Rugvice.

I općina Jakovlje nastavlja financirati program produženog boravka u mjesnoj osnovnoj školi, pokrivat će troškove plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika koji provode program.

Općina Dubrava objavila je da će, uz besplatne udžbenike koje financira država, i u školskoj godini 2026./2027. u cijelosti financirati nabavu radnih bilježnica za osnovnoškolce. Za tu je svrhu u proračunu osigurano 25.000 eura.