Obavijesti

News

Komentari 0
NESVAKIDAŠNJA INTERVENCIJA

BILO JOJ GUSTO! Žena rodila u auto na zaustavnoj traci autoceste kod Hamburga

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pixabay

Žena je rodila dijete u automobilu parkiranom uz njemačku autocestu, objavili su u četvrtak vatrogasci

Spasilačke službe pozvane su u srijedu navečer na autocestu A23 u blizini Hamburga na "izvanrednu, ali vrlo radosnu operaciju", rekao je glasnogovornik vatrogasaca. Kada su stigli na mjesto događaja, automobil je bio parkiran na zaustavnoj traci autoceste u blizini raskrižja Halstenbek-Krupunder, a beba je rođena samo nekoliko minuta ranije, rekao je glasnogovornik.

Vatrogasna vozila parkirala su se oko automobila kako bi ga zaštitila od prometa, dodao je.

Oko 24 vatrogasca pomoglo je u osiguranju mjesta događaja dok su bolničari brinuli o majci i novorođenčetu, prije nego što su odvezeni u bolnicu.

Glasnogovornik je rekao da će svi uključeni vjerojatno dugo pamtiti operaciju.

Autocesta A23 povezuje sjeverni lučki grad Hamburg s njemačkom obalom Sjevernog mora u saveznoj državi Schleswig-Holstein.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026