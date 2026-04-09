Žena je rodila dijete u automobilu parkiranom uz njemačku autocestu, objavili su u četvrtak vatrogasci
BILO JOJ GUSTO! Žena rodila u auto na zaustavnoj traci autoceste kod Hamburga
Spasilačke službe pozvane su u srijedu navečer na autocestu A23 u blizini Hamburga na "izvanrednu, ali vrlo radosnu operaciju", rekao je glasnogovornik vatrogasaca. Kada su stigli na mjesto događaja, automobil je bio parkiran na zaustavnoj traci autoceste u blizini raskrižja Halstenbek-Krupunder, a beba je rođena samo nekoliko minuta ranije, rekao je glasnogovornik.
Vatrogasna vozila parkirala su se oko automobila kako bi ga zaštitila od prometa, dodao je.
Oko 24 vatrogasca pomoglo je u osiguranju mjesta događaja dok su bolničari brinuli o majci i novorođenčetu, prije nego što su odvezeni u bolnicu.
Glasnogovornik je rekao da će svi uključeni vjerojatno dugo pamtiti operaciju.
Autocesta A23 povezuje sjeverni lučki grad Hamburg s njemačkom obalom Sjevernog mora u saveznoj državi Schleswig-Holstein.
