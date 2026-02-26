Bilo kuda, Zurovec svuda! Od magičnih 25 cm do vojske i kave sa premijerom Plenkovićem...

U kolovozu 2024. odbacio je tvrdnje da odlazi kako bi podržao HDZ, naglasivši kako je, da je to želio, već takvo što mogao učiniti ranije. No, nakon što je bivša SDP-ova zastupnica Boška Ban pristupila vladajućoj većini Zurovac je rekao kako nema ništa protiv da popije kavu s premijerom, a usto je Bošku Ban branio od pogrdnog naziva “žetončić”. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL