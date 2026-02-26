Obavijesti

Bilo kuda, Zurovec svuda! Od magičnih 25 cm do vojske i kave sa premijerom Plenkovićem...

Nekadašnji HDZ-ovac, sada nezavisni zastupnik još je jedan u nizu koji bi popio kavu sa premijerom...
Zagreb: Sabor raspravlja o izmjenama zakona o upravljanju i odrzavanju zgrada
Dugogodišnji gradonačelnik Svete Nedelje i nezavisni saborski zastupnik karijeru je započeo u HDZ-u. Stranku je napustio još za vrijeme Tomislava Karamarka. Nakon odlaska iz HDZ-a sudjelovao je u osnivanju centrističke stranke Fokus. Istu stranku je napustio u kolovozu 2024. godine | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
