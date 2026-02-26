Bilo kuda, Zurovec svuda! Od magičnih 25 cm do vojske i kave sa premijerom Plenkovićem...

Nekadašnji HDZ-ovac, sada nezavisni zastupnik još je jedan u nizu koji bi popio kavu sa premijerom...
Dugogodišnji gradonačelnik Svete Nedelje i nezavisni saborski zastupnik karijeru je započeo u HDZ-u. Stranku je napustio još za vrijeme Tomislava Karamarka. Nakon odlaska iz HDZ-a sudjelovao je u osnivanju centrističke stranke Fokus. Istu stranku je napustio u kolovozu 2024. godine
U kolovozu 2024. odbacio je tvrdnje da odlazi kako bi podržao HDZ, naglasivši kako je, da je to želio, već takvo što mogao učiniti ranije. No, nakon što je bivša SDP-ova zastupnica Boška Ban pristupila vladajućoj većini Zurovac je rekao kako nema ništa protiv da popije kavu s premijerom, a usto je Bošku Ban branio od pogrdnog naziva “žetončić”.
Zurovec je tijekom političke karijere imao i pokoji kontroverzni javni istup. Posebno su zanimljive uvrede na Facebooku. Na pitanje “Koliko si se ti ugradio, 1-2-3…cm?”, Zurovec je odgovorio: “Skromnih i tvrdih 25 cm u tvoju bolju polovicu”. Korisnik je uzvratio “nisi njen tip, ne voli gejeve!”. Gradonačelnik Svete Nedelje odgovorio mu je u sličnom, neprimjerenom tonu: “Nije te spominjala, nemaš brige. Sam šamaraj desnicu Ivane, drugo ti ne preostaje”.
Zurovec je jednom prilikom objavio video na Facebooku u kojem se ironično osvrnuo na kritike zbog planirane nabave službenog Audija. U snimci vozi Škodu i u pozadini se vrte stihovi “R8 Audi, noćas ljubi me na haubi”. U opisu je sarkastično pitao treba li uzeti Audi R8 ili Q8, aludirajući na ponavljanje natječaja za novo službeno vozilo.
Zurovec je u imovinskoj kartici prijavio osobni automobil VW T-Roc iz 2023. godine, vrijedan oko 36 tisuća eura. U napomeni navodi da je vozilo kupljeno kombinacijom plaće, ušteđevine i naknade za nastupe u televizijskom showu “Ples sa zvijezdama”.
Zurovec je također završio Ratnu školu „Ban Josip Jelačić”, najviši oblik vojne izobrazbe u Republici Hrvatskoj. Zurovec je bio polaznik 27. naraštaja ove prestižne škole, koja djeluje pod okriljem Ministarstva obrane i osposobljava civilne i vojne kadrove za strateško promišljanje i donošenje odluka u području obrane i sigurnosti.
Na zadnjem fašniku Zurovec se maskirao u Marka Perkovića Thompsona
