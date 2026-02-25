Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'

Sve sam razumio, ali ne osjećam se krivim, rekao je Momčilo Otašević (36), poznati crnogorski i hrvatski glumac kojem sude na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog neovlaštenog snimanja socijalne radnice D.B.

Kako navodi Jutarnji list, radi se o slučaju od 27. veljače 2023. kad je glumac došao u službene prostorije Hrvatskog centra za socijalni rad. Njihov razgovor snimio je mobitelom bez njezina znanja i odobrenja. Ona je vodila postupak obveznog savjetovanja uoči razvoda glumačkog para, a na kaznenom progonu je ustrajala te je postavila i imovinskopravni zahtjev težak 10.000 eura.

Podsjetimo, za isto ga je prvo tužila i njegova bivša supruga Jelena Perčin, također glumica. Sporne snimke otkrivene su nakon što je Perčin uočila da Otašević, nakon što se iselio iz stana, znao neke stvari koje mu je samo ona mogla reći, a nije. Posumnjala je da je prisluškuje i u ožujku 2024., nakon što je maknula dvije letvice između gornje i donje plohe ormarića, pronašla mali crni uređaj koji je fotografirala i predala policiji. Ipak, na kraju je od svega odustala i spasila ga moguće kazne. Ipak, socijalna radnica nije odustala.

Glumčev odvjetnik Imon Choudhury predložio je na ročištu da se s rasprave isključi javnost radi zaštite djece okrivljenika. No to je odbijeno jer se slučaj ne odnosi na djecu već socijalnu radnicu kao službenu osobu. Ona će svjedočiti na slijedećom ročištu te će pregledati i jednosatna snimka spornog snimljenog razgovora.

Na prijedlog obrane, piše Jutarnji, tražiti će od CSS-a postoji li zapisnik navedenog razgovora. Obrana tvrdi da se "ne može raditi o neovlaštenom snimanju ako postoji zapisnik istog jer da je time sadržaj tog razgovora onda dostupan i javnosti".

