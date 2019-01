'Biloša ni ne znam, javila mi se Borzan da pogledam taj slučaj'

Ovdje piše da vas je sud u Osijeku 1. rujna 2014. uvjetno osudio na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine te da je ta presuda postala pravomoćna 22. veljače 2016., kazala je sutkinja Daniela Kustec osječkom poduzetniku Željku Bilošu.

Na Županijskom sudu u Zagrebu sude bivšoj šefici Porezne uprave Nadi Čavlović Smiljanec te bivšoj šefici područnog ureda Porezne uprave u Osijeku Ružici Kovačević zbog optužbi da su pogodovale Bilošu prolongiranjem naplate devet milijuna kuna poreznog duga njegove tvrtke. Njega pak terete da ih je na to poticao.

Biloš je djelovao poprilično iznenađeno nakon što je čuo izvadak iz svoje kaznene evidencije prema kojemu ima osuđujuću i to pravomoćnu presudu.

- Ali ja za to ne znam. Znaš li ti? - pitao je Biloš svog odvjetnika Frana Olujića, na što je on odgovorio niječno.

- Ali u USKOK-ovoj optužnici protiv mene piše da nisam ranije osuđivan - nastavio je začuđeni Biloš.

Kako bi bila sigurna da se nije potkrala pogreška, sutkinja Kustec je sve još jednom dodatno provjerila.

Ispostavilo se da je Biloš uistinu pravomoćno uvjetno osuđen. Potom se prešlo na iznošenje obrana optuženika. Prva na redu bila je Nada Čavlović Smiljanec. Ona je u USKOK-u je dvaput davala, koja je bila poprilično opsežna i konfuzna.

- Ako se moj današnji iskaz razlikuje od onog kojeg sam dala u USKOK-u, to je bilo zato jer je meni davanje iskaza u USKOK-u bilo šokantno i prestrašno. Smatrala sam da mi je nanesena velika nepravda jer sam svoj posao uvijek obavljala pošteno, a sada se odjednom o meni piše kao o velikom lopovu koji je ukrao devet milijuna kuna - govorila je Čavlović Smoljanec.

Tvrdi da je Biloša prvi put vidjela na sudu i da nikad ranije nije kontaktirala s njim.

- Kontaktirala sam samo s Biljanom Borzan. Postavlja se pitanje i koji sam motiv imala za činjenje kaznenog djela nakon 30 godina karijere čija je kruna bila upravo imenovanje na mjesto ravnateljice Porezne uprave. Meni je tad život pao u vodu i tako je i danas. Nakon što je sve počelo dala sam ostavku iz moralnih razloga jer sam smatrala da svoj posao više ne mogu obavljati ako se protiv mene pokrenula istraga - kazala je Čavlović Smiljanec.

Pojasnila je potom da ju je Biljana Borzan, SDP-ova europarlamentarka, nazvala u srpnju 2012. te joj kazala da Biloševa tvrtka OLT ima problema.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Rekla je da je to tvrtka s dugačkom tradicijom, koja ima 200 zaposlenih i koja je važna za Slavoniju. Pojasnila je da su u fazi ishodovanja kredita za plaćanje poreznog duga, te me molila da se oko toga raspitam i primim nekog iz tvrtke na razgovor. Načelno sam na to pristala - kazala je Čavlović Smiljanec.

Na kraju se ipak nije ona našla s njima jer je bila riječ o velikim poreznim dužnicima nego je to delegirala jednom od svojih zamjenika. Ipak, smatrala je da je njezina obveza da saznati o čemu se radi zbog čega je nazvala Ružicu Kovačević.

- Odgovorila mi je da nije napravljeno utvrđenje poreznog duga, da su oni u procesu realizacije kredita te da misli da to razvlače. Kazala sam joj da im mora izdati potvrdu o dugu jer sam znala da čim se potvrda izda počinje teći rok od 30 dana u kojem moraju platiti glavnica da bi se otpisale kamate, a kamate OLT-a bile su velike - rekla je Čavlović Smiljanec.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Od Ružice Kovačević zatražila je da od OLT-a traži garanciju banke za kredit, iako to nije bila zakonska obveza.

- Ona mi je kasnije rekla da oni nisu poslali garanciju, a ja sam joj rekla da nastavi s postupkom. Oko tog mi više nismo razgovarale. Znam da je OLT bio među 10 najvećih dužnika s tog područja jer sam to vidjela u mjesečnim izvješćima. Nisam znala da dug nije naplaćen. To sam doznala 2013. - kazala je Čavlović Smiljanec.