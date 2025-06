Bina se gradi, a Thompsonov tim još nema sve dozvole: 'Puno se tu stvari mora još definirati'

Stotine tisuća obožavatelja lika i djela Marka Perkovića Thompsona je u niskom startu i sitno broje do 5. srpnja, za kada je najavljen veliki koncert hrvatskog pjevača. Dok se fanovi spremaju i pripremaju detalje kako će doći do zagrebačkog Hipodroma i kako osigurati smještaj, u to isto vrijeme brojni radnici postavljaju pozornicu gdje bi Thompson trebao nastupati, ali u međuvremenu još ne postoji dozvola za održavanje koncerta. Elaborati se još rade, ali to ne sprečava radnike na Hipodromu da pripremaju teren za koncert.

- To je sad stvar jedne ozbiljne procjene. Vidjet ćemo što će biti dio prometnog elaborata. Mora se voditi računa o nizu parametara. Kad budemo imali informacije otkud ljudi dolaze, onda će se moći o tome razgovarati. Tu je i Grad Zagreb. Puno je tu stvari koje se moraju definirati, onda početi komunicirati prema javnosti. Policiji je prijavljen događaj, ta prijava će biti dopunjena s elaboratom o sigurnosti. Policija nije akter davanja dozvole ili zelenog svjetla za taj događaj - komentirao je održavanje koncerta ministar policije Davor Božinović.

Nadalje, još u zraku stoji pitanje što će biti s konjima koji se tamo nalaze. Prema izjavi krajem svibnja Denisa Gugića, direktora sporta na Hipodromu, trenutačno nema planova za premještanje konja. On ističe da premještanje oko 100 konja predstavlja logistički izazov, posebno jer su mnogi od njih u privatnom vlasništvu, a vlasnici nisu izrazili želju za njihovim premještanjem. Iako su neki članovi Thompsonova tima tvrdili da su konji već premješteni, Ustanova za upravljanje sportskim objektima, u čijoj je nadležnosti Hipodrom, kažu da još ne znaju ništa.

- Želimo Vas obavijestiti da smo u kontaktu sa svim korisnicima i organizatorom te je u planu sastanak na kojemu će se donijeti odluka oko eventualnog smještaja i skrbi konja na dan koncerta - stoji u njihovu odgovoru. Uz to, Nacional navodi da je Perkovićev tim od tvrtke Entrio tehnologije zatražio avansnu uplatu dijela novca od prodanih gotovo pola milijuna karata za koncert zakazan za početak srpnja na Hipodromu. Ta je uplata zatražena kako bi se premostili financijski izazovi tijekom prilično zahtjevne organizacije spomenutog koncerta.

Do najvećeg koncerta u povijesti Hrvatske je oko mjesec dana, a ključni problemi nisu riješeni, kao ni svi sigurnosni izazovi ovako velikog koncerta, pa je pitanje hoće li se koncert uopće moći održati...