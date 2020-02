'Bio je dobar vojnik, a ovi pusti milijuni - e to je druga priča...'

Zbog stanova, garaža u Zagrebu, građevinskog zemljišta u Remetama, osobnog automobila, glisera, dionica HT-a, štednje od čak 385.000 eura i vikendice u Žaborićima koje u imovinskoj kartici stoje upisane kao nekretnine ministra Damira Krstičevića i njegove supruge put nas je doveo u vrgorački kraj, u selo Umčani, Krstičevićevo rodno mjesto.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Poznate su naime ministrove izjave, koje nikada nije opovrgnuo kako je imovinu kupovao, "darom roditelja od prodaje poljoprivrednih proizvoda". U nadopunjenoj i podatcima dijelom izmijenjenoj imovinskoj kartici ministra Krstičevića sada stoji kako kuća s okućnicom u Žaborićima od 302 metra četvorna koju je procijenio na 890.000 tisuća kuna odnosno 120.000 eura, a platio ju je 160.000 eura nije više njegovo, već vlasništvo njegove supruge.

Zanimljivo je kako je vrijednost itekako atraktivne nekretnine, unatoč tome što je ministar u nju ulagao, sada manja od kupljene. U imovinskoj kartici prijavio je i tri stana u Zagrebu, stan od 112 metra četvorna koji je procijenjen na 1,6 milijuna kuna, stan od 59,11 metara četvornih koji je procijenjen na 740.000 kuna, spremište od 3,42 kvadrata procijenjeno na 20.000 kuna, zatim parkirališno mjesto u garaži procijenjeno na 50.000 kuna.

Za nekretnine navodi da su vlasništvo njegovo i bračnog druga. Ima Krstičević i stan od 111 metar četvorni u Zagrebu procijenjen na 1,5 milijun kuna kao svoje osobno vlasništvo kao i garaža u centru grada od 38 metara četvornih procijenjena na 75.000 kuna. Građevinsko zemljište u Remetama od 868 metara četvornih procijenio je ministar na 750.000 kuna i njegovo je osobno vlasništvo. Tu je i Elanov gliser od pet metara bez kabine procijenjen na 30.000 kuna te automobil golf iz 2009. kojemu je iskazao vrijednost na 50.000 kuna. Ima ministar i osobnu ušteđevinu od 385.000 eura.

Uz prijavljeni osobni dohodak koji više nije 16.255 kuna, već 21.158 kuna mjesečno Krstičević prijavljuje i mjesečne prihode od 8. 961 kunu. Za svu imovinu Krstičević sada navodi da je stečena "na neki drugi način, kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, kupnjom od drugih izvora dohotka, darom roditelja od prodaje poljoprivrednih proizvoda" i prodajom poljoprivrednog zemljišta. Imovina koju ima ministar Krstičević i za koju tvrdi kako je dobrim dijelom kupljena novcem kojeg su mu poklonili roditelji u Vrgorcu i vrgoračkom kraju odakle je rodom, "ne pije vodu".

U Umčanima, danas se na ulici može sresti tek pokoji stanovnike treće životne dobi. Na naš upit za Damira Krstičevića i rodnu mu kuću ljubazni mještani nas upućuju prema jednokatnici odmah uz cestu.

- Eno vidite onu kuću s novim krovom. To mu je pokojni otac Rade obnovio krovište obiteljske kuće, ali nema nikoga unutra. Otac mu je umro prije pola godine, a majka Ljubica je imala operaciju, operirala je koljeno i ne živi više tu. Bila je kod kćerke u Vrgorcu, ali je trenutno na rehabilitaciji u toplicama, kako imamo čuti - ljubazno nam govori jedan od Krstičevićevih susjeda koji pak svojim imenom ne želi u javnost.

Na ogradi kuće izblijedjela crna marama koja dodatno doprinosi osjećaju da tu već duže nitko ne živi. Sam izgled kuće niti malo ne odudara od drugih kuća u selu, dapače po izgledu slobodno se može reći kako je jedna od skromnijih građevina u Umčanima.

- Damir je bio dobar momak i puno je učinio za našu vojsku. Znate početak devedesetih kad je rat počeo u selu su bila trideset četiri muškarca spremnih za hrvatsku vojsku. Trideset dvoje ih se odazvalo, a dvoje ih je ostalo u selu. Eto, takvi smo vam mi iz ovog kraja. Damiru se može svašta pripisati, ali mu se ne može umanjiti i osporiti sve što je napravio onda kada je bilo najteže i kad se branila domovina. E, sad ako je za nešto kriv neka odgovara, ali što su se uhvatili njega ima njih puno više koji imaju i više od njega i koji su se nakrali ovih godina. Neka pitaju Sanadera, Vidoševića i - onda zastaje Krstičevićev susjed jer ipak je riječ o novinarima koji će sve napisati, a on ne bi da ga se sutra za nešto proziva.

- Ima njih još puno, bliskih Plenkoviću koji pune džepove, a porijeklo imovine im se ne zna, ma cijela vam je ova naša jadna država u jadu - pomalo će susjed sam za sebe. Mi se ponovno u razgovoru vraćamo na Krstičevića i njegovu imovinu te onako u priči spominjemo onih šest i kusur milijuna za koje je Krstičević rekao da je naslijedio od roditelja, poljoprivrednika. Jest da je polje koje se proteže s južne strane grada Vrgorca prema Pločama uz samo selo Umčane plodno, kao i cijeli taj kraj, ali nikako dovoljno da bi se tu mogli skupljati milijuni od vinove loze i ostalih poljoprivrednih kultura.

- O tome ne bih, istina nije se baš moglo puno zaraditi od poljoprivrede, jer da je tako svi bi mi onda imali puno više. Damirov pokojni otac je bio vrijedan čovjek, radio je u Pločama i bavio se poljoprivredom. Bila je to jedna skromna, poštena obitelj sa sela", nadodaje susjed.

U samom gradu Vrgorcu ista priča. Nitko ne spori Krstičeviću zasluge koje je postigao u ratu, ali što je preslano kažu "ni mački nije drago".

"Bilo bi mu bolje da je šutio i da ništa nije govorio. Mogao je reći da je radio u dobroj firmi da je imao menadžersku plaču. Ovako samo je zakomplicirao život. Što je spominjao puste milijune koje mu je kao, poklonio otac i kojima je kupovao stanove i kuću. Njegova je sreća što ga Mesić umirovi "sječom generala" 2000. i što je otišao u KING ICT i MSAN Grupu gdje mu supruga i danas radi. Ne bi o tome što su i kako radile i rade te kompanije", rekao nam je Vrgorčanin koji, kako kaže dobro poznaje Damira. "Znate li da je on sigurno jedini koji je kao pripadnik legendarne IV. gardijske brigade dobio stan u Splitu i vratio taj isti stan kada je otišao u Zagreb", govori nam, te poručuje: "Provjerite pa ćete vidjeti da ne lažem, dao ga je jednom vojniku". "Što ono kažu koliko su mu ono roditelji milijuna kuna poklonili", zapitkuje drugi Vrgorčanin "

I to sve da mu je otac Rade i majka Ljubica zaradili od poljoprivrede. Napišite slobodno da je to nemoguće, jer da je tako svi bi Vrgorčani koji se bave poljoprivredom u ovom kraju, a nije ih mali broj bili bogatuni, ali nije tako od poljoprivrede se teško živi i teško se može koja kuna staviti na stranu. A kako bi tek živjeli ljudi u dolini Neretve koji se bave poljoprivredom i koji imaju desetke hektare zemlje, a opet nemaju milijune niti stanove po Zagrebu", nadodat će drugi Vrgorčanin.

- Slobodno napišite da je Krstičević puno dao za hrvatsku vojsku i da mu svaka čast za to, ali ovo drugo i njegova imovina, a e, to je "drugi par cipela". Nisu to one iste čizme koje je nosio dok je bio zapovjednik hrvatske vojske - poručuju Vrgorčani. O njemu dok je bjesnio Domovinski rat sve najbolje govore i njegovi suborci. Svi oni ističu Krstičevićeve zasluge u Domovinskom ratu i svi za njega imaju samo riječi hvale, za ove sada mirnodopske godine njegova života i rada, ne žele.

"Neosporno je da je bio dobar vojnik i zapovjednik, bio je Bobetkov miljenik i odatle sve kreće. Kao zapovjednik legendarne IV. gardijske brigade nikada nije sjedio u zapovjedništvu uvijek je bio na prvoj crti sa svojim vojnicima. Južno bojište, Maslenica, bosanska ratišta, dalmatinska, Oluja i sve ostale bitke Krstičević je uvijek bio u "fajtu" borbe. Puno je učinio za momke iz Četvrte, pomogao im je u svemu što je trebalo. Kad je otišao u Zagreb, očito je izgubio kompas. Sporno je to što dolazi iz skromne obitelji koja mu nije mogla osigurati bezbrižan život. E, sad očito je shvatio da doli na jugu nije dobro i otišao je u Zagreb. Krenulo ga, kako bi mi rekli", priča nam njegov suborac, jedan od onih koji su ga dobro poznavali za ratnih godina.

Iz svega što smo čuli nije čudo da ga je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković odabrao za šefa svog izbornog stožera na predstojećim unutarstranačkim izborima, mada oni koji poznaju Krstičevića ističu kako je dobar vojnik, ali da mu politika nije "jača strane" i da nije čovjek od politike i govora.

Unatoč tome "tipovao" je Plenković na Krstičevićevu prošlost iz Domovinskog rata znajući da je uz generala Gotovinu omiljen među braniteljskom populacijom od kojih je velik broj i članova HDZ te da će se većina njih vidjevši Krstičevića uz Plenkovića na izborima odlučiti za onu stranu koju vuče njihov omiljeni general. Do tad trebat će se Krstičević bez obzira što je kako kaže premijer, emotivac i što sve ovo na njega djeluje stresno potruditi i objasniti kako se to dobro prvenstveno može zaraditi na poljoprivredi kojom se usput rečeno nikada nije bavio.

