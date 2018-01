'Bio je hodajuća enciklopedija, uvijek i svima spreman pomoći'

Dvoranu Novinarskog doma u Zagrebu u utorak navečer su ispunili prijatelji i poštovaoci lika i djela novinara i pisca Predraga Lucića. Na komemoraciji su se okupili i brojni ljudi iz političkog i kulturnog života.

Na početku komemoracije na zvučniku je emitirana satirična pjesma u Lucićevoj izvedbi, na što se mogao čuti smijeh prisutnih.

Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva prvi je govorio na komemoraciji istakavši da je Lucić otišao kada je on sam osjetio da je za to došlo vrijeme. Naglasio je njegovu novinarsku posvećenost, trezvenost, ali i neusporedivu kolegijalnost. Predsjednik Hrvatskog društva pisaca Kruno Lokotar istakao je da, iako je on službeno bio urednik nekoliko njegovih djela, zapravo to nije bio.

- On je sam pisao, sam uređivao. Ja sam bio samo skretničar, samo sam ga usmjeravao - rekao je Lokotar.

Njegovu je posebnost istakla i Sanja Modrić, rekavši da je nekoliko dana razmišljala o tome što bi mogla reći, iščitavala njegova djela i pokušala se što ljepše izraziti, iskazati što misli i osjeća, te se na koncu i što ljepše obući.

- Ali to ništa nije bitno. Bitno je samo da nikada ne zaboravimo što je radio, kako je radio, i da se na njega ugledamo - rekla je Modrić.

Glumac Vili Matula nakon svakih nekoliko govornika čitao je Lucićeve pjesme, što su prisutni svaki put pozdravili tihim, ili nešto manje tihim smijehom.

Sinan Gudžević ispričao je dvije anegdote o druženju s Lucićem, a Boris Pavelić je rekao da je Lucić netko na koga bi se uvijek trebalo ugledati kada je novinarstvo u pitanju.

- On je bio čovjek otvorenoga srca, uma, i prepun znanja. On je bio hodajuća enciklopedija, uvijek spreman da pomogne, uvijek s poštivanjem pristupao svima, kako starijim tako i mlađim kolegama. I zato, iako se mnogo toga u novinarstvu danas promijenilo, mi moramo čuvati uspomenu na njega i pokušavati njegovo djelovanje usvojiti i tome učiti sve mlade novinare - rekao je Pavelić.

Na komemoraciji su govorili i Drago Pilsel, Nadežda Čačinović.

Na kraju komemoracije Vili Matula pozvao je sve prisutne da skupa otpjevaju pjesmu Za HNK spremni, Lucićevu satiričnu pjesmu koja je prepjev "Čavoglava", a koja je nastala kao odgovor na napad na publiku riječkog HNK u kolovozu 2015. godine.

Lucić je bio je jedan je od osnivača satiričko-političkog lista Feral Tribune, a objavio je i niz knjiga. Bio je i uspješan dramski pisac i redatelj. Nagradu "Judita" Splitskog ljeta dobio je 2017. za dramu 'Aziz'. U petak je sahranjen na splitskom groblju Lovrinac.