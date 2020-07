Bio je među najtraženijima u Europi, policajcima je pobjegao kroz prozor, a sad je oslobođen

Darija Horvata Uskok u drugom postupku tereti da je bio organizator skupine koja je utajila 7,2 milijuna kuna PDV-a. Uhićenje je izbjegao, no osam mjeseci kasnije našli su ga u Crikvenici

<p>Dario Horvat (36) i Marko Polanščak nepravomoćno su na Županijskom sudu u Zagrebu oslobođeni optužbi za "muljanje" s novcem tvrtke Abduco građevinarstvo. Horvata, koji je bio direktor i ovlaštena osoba, teretili su da je s žiro računa tvrtke tijekom 2007., 2008. do kolovoza 2009. podigao ukupno 5,3 milijuna kuna, a Polanščaka da je, po Horvatovu nalogu podigao ukupno 806.600 kuna.</p><p>Sredstva je Horvat, tvrdi tužiteljstvo, zadržao za sebe, i tako si pribavio materijalnu dobit u iznosu od 6,1 milijun kuna i oštetio Abduco građevinarstvo za isti iznos.</p><p>Samog Horvata teretili su i da je od siječnja 2007. do 30. lipnja 2009. u izvješćima za poreznu upravu neistinito prikazivao promet, odnosno nije prijavio i platio porez na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna kuna čime je oštetio državni proračun.</p><p>Obrazlažući presudu sudac Tomislav Juriša ustvrdio je da su optuženici uspjeli dokazati da je novac podignut s žiro računa tvrtke doista utrošen na njezino poslovanje.</p><p>- Tijekom postupka saslušano je više svjedoka. Vlasnici i direktori tvrtki poslovnih partnera dostavili su dokumentaciju, koja ide u smjeru tvrdnji obrane da su postojali poslovni odnosi. Za razliku od tužiteljstva koje tvrdi da činjenica da Abduco građevinarstvo nije imalo zaposlenih dokazuje fiktivnost tih faktura, sud smatra da to zapravo ukazuje na istinitost obrane da su se služili radnom snagom i mehanizacijom druge tvrtke - kazao je Juriša.</p><p>Dodao je da sud ne ulazi u povrede financijsko-knjigovodstvenih propusta kojih je sigurno bilo. </p><p>Što se tiče neistinite prijave poreza, čak se ni vještak nije mogao izjasniti o eventualnog šteti jer o tome nema dokumentacije. Horvat u poreznom nadzoru nije sudjelovao jer je u međuvremenu društvo prodao trećoj osobi koja je falsificirala osobne podatke.</p><p>Na objavi presude nije bio nijedan od optuženika. Dario Horvat trenutno se nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu jer Uskok protiv njega vodi još jedan postupak. Iako je mogao tražiti da ga dovedu, njegova prisutnost na objavi presude nije obavezna, a trošak dovođenja obično plaća optuženik.</p><p>Horvat je uhićen u studenom prošle godine u Crikvenici. Nalazio se na europskoj listi najtraženijih bjegunaca, te je za njim bila raspisana međunarodna potraga i europski uhidbeni nalog.</p><p>Uskok ga tereti da je bio organizator skupine poreznih prevaranata, koji su od siječnja 2018. na tzv. prevarama 'nestajućega trgovca' utajili 7,2 milijuna kuna PDV-a.</p><p>U ožujku prošle godine kad je Uskok s policajcima krenuo u realizaciju akcije Zeko, Horvat je jedini izbjegao uhićenje filmskim skokom kroz prozor stana pri čemu je odbacivao mobitele koje je imao kod sebe. Njegov bijeg snimile su tad nadzorne kamere, a policajci su zaplijenili poslovnu dokumentaciju iz njegova stana. Pretragom vrta, pisao je Jutarnji list, pronašli su i zakopani pištolj. Ostalih 14 osumnjičenika je odmah pritvoreno.</p>