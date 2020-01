Bio je šef APN-a. Dobio otkaz i 100.000 kn. Opet je šef APN-a

Ali iako ravnatelj koji je kupio stan od 53 kvadrata za 52.000 eura odlazi, nisu uspjeli izabrati osobu bez repova. Prema prijedlogu ministra graditeljstva Predraga Štromara, Vlada je jučer imenovala Dragana Hristova na čelu te agencije, kojoj je primarni cilj gradnja jeftinijih stanova za mlade obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hristov je stranački kadar HNS-a i već je bio zamjenik ravnatelja u mandatu Kukuriku koalicije, SDP-a i HNS-a.

Paralelno je bio direktor propale tvrtke Krivaja, koja je godinama gomilala gubitke. Na kraju su otišli brzinski u stečaj krajem 2016. godine. Prema rješenju suda, vidljivo je da je tvrtka novog ravnatelja APN-a ostala dužna 134.000 kuna drugoj državnoj tvrtki: HŽ putnički prijevoz. Nije navedeno za koje usluge.

Domoljubna koalicija

Ali osim što Hristovu nisu cvjetale ruže na poslovnom planu s tvrtkom, nije mu išlo niti u APN-u. Nakon promjene vlasti, umjesto Slavka Čukelja, kojeg je imenovao HNS, novi direktor postao je Goran Bradić, kojeg postavlja Domoljubna koalicija na čelu s HDZ-om.

U lipnju 2016. godine Hristov je dobio otkaz kao zamjenik. Otkaz mu je dalo upravno vijeće, koje je tad vodio HDZ-ovac Lovro Kuščević.

- Znam da je bilo određenoga kršenja Zakona o radu i ugovora. Pozvao sam i odvjetnika, koji je rekao da je otkaz apsolutno opravdan i da nema ništa pravno sporno. Otkaz smo izglasali jednoglasno - kaže Kuščević.

Hristov je imao ugovor za mjesto zamjenika na neodređeno vrijeme, što je u neku ruku neobično jer zamjenici obično dolaze sa svakim novim ravnateljem. U ugovoru mu nije pisalo da mora ostati u APN-u.

Štromar brani Hristova

Ipak, Hristov pokreće tužbu. U lipnju 2017. HNS ulazi u Vladu s HDZ-om, a mijenja se i ravnatelj APN-a. Opet se vraća Čukelj, kojeg je predložio Predrag Štromar.

Novi ravnatelj odmah, prije bilo kakve, pa i nepravomoćne presude, odlučuje nagoditi se s Hristovim i vratiti ga na posao. Neki pravnici ističu da je neobično sklopiti nagodbu kad nema ni nepravomoćne presude. Hristov je vraćen u APN na mjesto višeg stručnog savjetnika, a do jučer je bio u Odjelu za kupnju nekretnina. Čukelj mu je dodatno pristao nagodbom isplatiti sve plaće i platiti doprinose od kolovoza 2016. do kolovoza 2017. Ukupno je to više od 100.000 kuna.

Štromar je jučer rekao da je spreman sam snositi odgovornost ako je otkaz Hristovu bio opravdan. Ali kaže da nije.

- Mi bismo taj spor izgubili jer otkaz nije obrazložen i Hristov je imao ugovor na neodređeno vrijeme. On nije uzeo ni tri plaće otpremnine, na koje je imao pravo - branio je ministar Štromar Hristova.