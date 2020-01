'Žunićev stan trebao biti naš, a sad tamo ima poslovni prostor'

Dobili smo obavijest da smo prvi na listi čekanja, ali ostali smo bez stana i ikakvog objašnjenja, a rezultati natječaja nikad nisu objavljeni. Iz medija smo saznali da ga je zamjenik direktora APN-a prodao sam sebi. Taj stan je trebao biti naš, rekla nam je Lucija Brkljača (27) iz Zadra.

Kaže da su stalno zvali APN i raspitivali se, ali da su dobivali odgovor da će sve znati na vrijeme. Na koncu su, kaže, zaključili da mora da je stan dobila obitelj koja financijski slabije stoji od njih ili ima više djece.

Dobio stan preko APN-a, a bio je zamjenik direktora APN-a

No stan je završio u vlasništvu oca i sina Krešimira i Marka Žunića.

Otac je tada bio zamjenik direktora državne Agencije za pravni promet nekretnina (APN).

Ona i suprug Šime (24) s malim djetetom prijavili su se za stanove poticane stanogradnje (POS) u četvrti Crvene kuće u Ulici Ive Mašine koncem 2018. godine.

Kaže da su se javili na natječaj od 13. studenoga 2018. za jedan od tri POS-ova stana na adresi Ulica Ive Mašine 3, 3a i 3b na Crvenim kućama koja su se davala u zakup s mogućnošću otkupa jer za njih nije bilo interesa.

Ta tri stana s 53 kvadrata, dodaje, nudila su se u najam po cijeni od 25 kuna po kvadratu što je iznosilo 1350 kuna mjesečno, a ako ste ih htjeli otkupiti, cijena kvadrata je bila 1225 eura.

- Mi smo stan razgledali 22. studenog 2018. Razgledavanje je bilo predviđeno od 10 do 13, mi smo tamo bili već oko 9. Došla su dvojica iz APN-a iz Zagreba, samo zbog toga. Stan je imao 53 kvadrata i sve je bilo apsolutno novo. Pokazali su nam sve, od instalacija do toaleta i sve je bilo novo, nikakvih oštećenja ni poplave nije bilo kao što je to tvrdio Žunić. Razgledali smo ga 20-ak minuta. Papire smo trebali predati 26. studenog i suprug je dan ranije otišao u Zagreb da bi bio prvi na redu ujutro.

- Otvarali su u devet, ali kako je on tamo bio već od osam, na dokumentu piše da je potpuna dokumentacija predana u 8.25 sati. Nakon toga, zvali smo APN svakih par dana, govorili su nam da pričekamo i da će biti brzo gotovo. Za Badnjak smo dobili mail da smo prvi na listi i da će nas kontaktirati. Ali nisu, pa smo nastavili nazivati i u siječnju.

- Svaki put bi nam kazali da ćemo sve saznati na vrijeme, ali prolazili su mjeseci, a mi nismo dobivali nikakvu informaciju. Na koncu smo prestali zvati, uvjereni da ga je dobio netko u lošijoj financijskoj situaciji od nas. No tamo je sad Žunićev poslovni prostor, a mi smo u podstanarima – dodaje mlada majka trogodišnje djevojčice.

- Nemamo bogate roditelje ni iskaznicu HDZ-a i revoltirani smo, jer su svima puna usta demografske obnove i skrbi o mladim obiteljima, a ovo je izravna poruka da za nas ovdje nema mjesta. Naša djevojčica od tri godine ostala je bez pedijatra, u gradu u kojem nema ginekologa ni za trudnice, pa kako da idemo na proširenje obitelji? Nemamo ni primarnu zdravstvenu skrb ni krov nad glavom i jedina poruka nam je put pod noge i odlazite preko granice, kao mnogi prije nas – kaže Lucija Brkljača.

